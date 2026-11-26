Triển lãm “Toàn Dân Tiến” là không gian trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của ba họa sĩ Phạm Thanh Toàn, Nguyễn Ngọc Dân và Đặng Quang Tiến.

Mỗi họa sĩ có cách thể hiện riêng, nhưng điểm chung là đưa những hình ảnh, vật dụng quen thuộc trong đời sống vào các tác phẩm nghệ thuật.

Đáng chú ý, không gian triển lãm sử dụng hơn 10 tấn dây điện, kết hợp với những cột điện cũ, khung sắt gợi hình ảnh cầu Long Biên, cùng một chiếc ô tô màu xanh và một chiếc xe máy được đưa vào các tác phẩm sắp đặt.

Với cách bố trí nhiều lớp không gian và hàng loạt chi tiết gây bất ngờ, triển lãm khiến khách tham quan dành nhiều thời gian dừng lại quan sát, khám phá từng khu vực. Mỗi người khi bước vào không gian này đều có thể tìm thấy cho mình những ấn tượng và cảm nhận riêng.

Triển lãm “Toàn Dân Tiến” cho thấy sự đầu tư và tinh thần sáng tạo của ba họa sĩ. Đây cũng là dịp để công chúng đến gần hơn với nghệ thuật đương đại thông qua một hình thức thể hiện mới mẻ, giàu tính thị giác.