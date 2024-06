Triển lãm tranh gây quỹ từ thiện 'Gieo Tổ ấm 2024'

Triển lãm Gieo Tổ ấm là một trong những triển lãm hàng năm, do chương trình Gieo Nhà Gặt Nhà tổ chức, nhằm gây quỹ xây nhà cho người nghèo tại Quảng Nam và Huế.

Trong 5 năm qua, chương trình đã xây hơn 70 căn nhà cho người nghèo, giúp cho các gia đình nghèo và cận nghèo có cơ hội thay đổi hoàn cảnh sống, bằng phương án hỗ trợ 50 triệu đồng để cho mỗi hộ gia đình tự vận động thêm để hoàn thành nhà mới. Chương trình đã thiết thực mang đến một phương cách triển lãm nghệ thuật với quy mô lớn, hiệu quả chi phí và lan tỏa rộng.

Họa sĩ Đặng Dương Bằng từ Đan Mạch gửi tặng chương trình một tác phẩm của anh vẽ trong năm Giáp Thìn với hình tượng con rồng ẩn hiện sau cành đào và các vật dụng quen thuộc trong các gia đình Việt Nam. Tranh vẽ bằng kỹ thuật hỗn hợp sơn mài Nhật Bản, acrylic, tempera, vàng trên giấy bồi toan

Ngày hoa nở, bức tranh của họa sĩ Vũ Mười theo trường phái siêu thực, vẽ những trạng thái của trí tưởng tượng duy mỹ, khơi gợi những đIều kỳ lạ vô lý nhưng lại có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống

Năm nay, triển lãm Gieo Tổ ấm trưng bày tất cả các tranh tham gia trên trang facebook của họa sĩ Ngô Trần Vũ, website www.gieonhagatnha.org, trang facebook của nhóm All about Art and Artist, Vietnam Art Space với tổng cộng hơn 200.000 thành viên yêu nghệ thuật. Mục tiêu của chương trình là trích từ 50% số tiền bán tranh để gây quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà để xây 10 căn nhà cho người nghèo ở Quảng Nam trong năm 2024.

Họa sĩ Hoàng Nguyên Thạch mang đến tác phẩm tranh phong cảnh Nắng thu vẽ một vùng quê trù phú với những lũy tre vàng óng bên con sông quê hương

Tranh vùng cao của họa sĩ Lô Thưởng với những gam màu lam rất lạ mắt, làm cho không gian vùng cao Tây Bắc vừa quen vừa lạ, không đi vào tả chi tiết nhưng vẫn gợi lên được những đặc trưng phong cảnh hùng vĩ của phong cảnh thơ mộng

Họa sĩ Ngô Trần Vũ cho biết: "Chúng tôi tổ chức triển lãm Gieo Tổ ấm gây quỹ vì lúc này rất cần thiết để hỗ trợ người nghèo xây nhà, xóa nhà tạm tại các vùng quê miền núi Quảng Nam. Với tình hình kinh tế khó khăn trong thời gian qua, thì tìm người mua tranh từ thiện cũng là việc khó. Ban tổ chức chủ trương dung hòa bằng cách chọn lựa tranh có chất lượng mỹ thuật tốt với giá bán dưới 20 triệu đồng để mở rộng những người mua tranh ủng hộ chương trình. Với những họa sĩ nổi tiếng, chúng tôi sẽ nhận các bức tranh kích thước nhỏ hơn để giảm giá bán. Với các họa sĩ không chuyên, chúng tôi nhận tranh để bán cho các nhà sưu tập mới chơi tranh với mục đích làm đẹp không gian sống của các gia đình".

Họa sĩ Tào Linh tham gia với bức tranh Phóng sinh, vẽ chân dung cô gái với biểu cảm suy tư về sự tự do

Họa sĩ Trần Huyền Thanh vẽ tĩnh vật Hoa bách hợp bằng chất liệu sơn mài mang đến một cách vẽ mới lạ, làm cho những cánh hoa mềm mại vươn ra từ những mảng màu sánh đặc thô ráp NSCC

Được biết, các họa sĩ tham gia triển lãm tranh Gieo Tổ ấm sẽ đóng góp từ 50% đến 100% số tiền thu được cho mục đích gây quỹ xây nhà cho người nghèo ngay trong năm 2024.