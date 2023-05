Triệt phá băng thiếu niên cướp giật ở TP.HCM

Ngày 29.5, Công an Q.4 (TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP.HCM triệt phá băng cướp giật tài sản tuổi thiếu niên do Bùi Minh V. (16 tuổi) cầm đầu.



Nhóm cướp tuổi thiếu niên bị bắt giữ HOÀNG HUY

Trước đó chiều 21.5, chị P.L.V đến Công an P.15 (Q.4), trình báo về việc bị một nhóm người chạy xe máy, giật chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max tại đường Xóm Chiếu. Tài sản bị mất trị giá 20 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.4 phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM xác định, nhóm của Bùi Minh V. gây ra vụ cướp giật nói trên. Cảnh sát sau đó triệu tập V. cùng 9 người từ 13 tuổi đến 16 tuổi.

Các nghi phạm khai do cần tiền tiêu xài nên cả nhóm rủ nhau đi cướp giật tài sản. Chiều 21.5, nhóm này chạy xe trên đường Xóm Chiếu, thấy chị P.L.V đang sử dụng iPhone 12 Pro Max. Nhóm của V. giật chiếc điện thoại của nạn nhân rồi đem bán được 4,5 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Ngoài vụ cướp giật trên, nhóm này còn khai gây ra hàng loạt vụ khác tại Q.1, Q.7, Q.8 và H.Nhà Bè.

Hiện công an mở rộng điều tra truy xét vụ cướp giật tài sản nói trên.