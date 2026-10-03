Triệt phá đường dây đưa người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép

Ngày 3.10, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp Cục Trinh sát bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng triệt phá đường dây tổ chức, môi giới cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép.

Vụ việc được phát hiện trong quá trình thực hiện kế hoạch phối hợp đấu tranh chuyên án XC726P do Cục Trinh sát bộ đội biên phòng chủ trì, xác lập.

Lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng liên quan ẢNH: THANH LỘC

Cụ thể, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 26.9, tại Km 589+400 trên tuyến cao tốc qua địa bàn xã Phú Trạch (Quảng Trị), lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp Cục Trinh sát bộ đội biên phòng và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông dừng, kiểm tra ô tô 7 chỗ BS 43H-145.39.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Lê Phúc (33 tuổi) và Trương Quang Hào (35 tuổi, cùng trú tại thành phố Đà Nẵng) có hành vi tổ chức cho 4 công dân Trung Quốc xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

4 công dân Trung Quốc, gồm: Su Binghui (Tô Bính Huy, 38 tuổi), Zeng Desheng (Trịnh Đức Thịnh, 31 tuổi), Zhang Yue (Trương Dược, 29 tuổi) và Chen Mengjun (Trần Mãnh Quân, 28 tuổi).

4 người Trung Quốc liên quan tới vụ việc ẢNH: THANH LỘC

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm Lê Thị Phương Tâm (44 tuổi, ở xã Đông Thạnh, TP.HCM). Tâm bị xác định có hành vi vận chuyển 4 công dân Trung Quốc từ TP.HCM ra thành phố Đà Nẵng để giao cho Phúc và Hào.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ và Đồn biên phòng Roòn lập hồ sơ, phối hợp các lực lượng chức năng, Viện KSND khu vực 3 và Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành các hoạt động điều tra, tố tụng.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội "tổ chức cho người khác xuất cảnh Việt Nam trái phép", quy định tại điều 348 bộ luật Hình sự; đồng thời chuyển hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

4 công dân Trung Quốc cùng hồ sơ liên quan cũng được bàn giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị để xử lý theo quy định.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, quá trình phối hợp đấu tranh chuyên án được triển khai an toàn, qua đó góp phần ngăn chặn hoạt động tổ chức, môi giới cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.