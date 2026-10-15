Triệt phá đường dây dùng máy POS để giao dịch khống

Ngày 15.10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, đơn vị này vừa triệu tập 30 người có liên quan để điều tra về vụ việc sử dụng máy POS kinh doanh dịch vụ rút tiền có thu phí, qua đó trốn thuế hàng tỉ đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ gần 400 máy POS ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Danh tính những người bị triệu tập chưa được công bố cụ thể, tuy nhiên Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết 30 người bị triệu tập ngụ ở Thanh Hóa và Hà Nội.

Kết quả điều tra bước đầu của Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, nhận thấy người dân, doanh nghiệp có nhu cầu rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng, nhóm người bị triệu tập đã sử dụng thông tin hộ kinh doanh để đăng ký tài khoản ngân hàng, đồng thời thuê, mượn hoặc liên kết với các đơn vị trung gian trong dịch vụ thanh toán tiền để được cấp máy POS.

Sau khi được cấp nhiều máy POS, nhóm đối tượng quảng cáo trên mạng xã hội về việc cung cấp dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng, với mức phí từ 1,5 - 2% tổng giá trị giao dịch.Khi khách hàng sử dụng dịch vụ như rút tiền từ thẻ, các đối tượng thực hiện quẹt thẻ tín dụng của khách hàng qua máy POS dưới hình thức thanh toán tiền mua hàng hóa, thực tế không có việc mua hàng hóa mà chỉ là dịch vụ rút tiền.



Đối với dịch vụ đáo hạn, các đối tượng chuyển tiền thanh toán dư nợ vào thẻ tín dụng của khách hàng, rồi tiếp tục quẹt thẻ qua máy POS để thu hồi tiền.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an Thanh Hóa đã thu giữ gần 400 máy POS, 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động, và 20 máy vi tính là những tang vật liên quan đến hành vi vi phạm.

Bước đầu, những người bị triệu tập khai nhận tổng giá trị các giao dịch đã thực hiện là khoảng 15.000 tỉ đồng. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra về hành vi trốn thuế từ việc thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ không có thật.