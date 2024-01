Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép hơn 1.200 tỉ đồng tại TP.HCM

Ngày 18.1, Công an Q.10 (TP.HCM) cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép trị giá hơn 1.200 tỉ đồng. Công an Q.10 khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Vinh (47 tuổi, cư trú tại P.13, Q.10) cùng 4 bị can.

5 bị can mua bán hóa đơn trái phép bị Công an Q.10 bắt giữ CTV

Theo Công an Q.10, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp tết Nguyên đán 2024 của Công an TP.HCM, Công an Q.10 đã quyết liệt ra quân, tăng cường công tác nghiệp vụ trên tất cả các lĩnh vực.

Qua nắm tình hình và phối hợp với các cơ quan chức năng, Công an Q.10 phát hiện trên địa bàn xuất hiện đường dây, lợi dụng cơ chế thông thoáng trong thành lập, đăng ký doanh nghiệp để thành lập nhiều "công ty ma" thực hiện hành vi mua bán hóa đơn GTGT trái phép, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn trái phép

CTV

Sau thời gian điều tra, ngày 11.1, Công an Q.10 đã tổ chức phá án, triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép này. Đường dây này do Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu. Vinh và đồng phạm đã thành lập, quản lý, điều hành 26 "công ty ma" trên địa bàn Q.10 và các địa bàn lận cận nhằm mua bán hóa đơn GTGT trái phép.

Từ năm 2020 đến nay, thông qua 26 "công ty ma", Vinh và đồng phạm đã xuất trên 3.700 hóa đơn GTGT cho hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh, thành, với tổng trị giá ghi khống hơn 1.200 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.

Công an xác định, đường dây này mua lại pháp nhân công ty do các người khác thành lập hoặc thu gom CMND của nhiều cá nhân. Sau đó lập ra các "công ty ma" mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Hành vi này nhằm che giấu tung tích, lai lịch bản thân người đứng đầu "công ty ma". Quá trình khai báo thuế, Vinh và đồng phạm khai khống giá trị hàng hóa mua vào gần bằng giá trị hàng hóa bán ra nhằm mục đích không để cơ quan chức năng phát hiện.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Q.10 (TP.HCM) tiếp tục điều tra mở rộng đường dây mua bán hóa đơn GTGT trái phép do Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu.