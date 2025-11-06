Triệt phá đường dây mua bán khí cười từ Quảng Ninh về Hà Nội

Ngày 4.11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa triệt phá một đường dây buôn bán, vận chuyển khí cười (N2O) quy mô lớn từ khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) đưa đi tiêu thụ tại Hà Nội.

Một trong các đối tượng tham gia vận chuyển khí cười ẢNH: Q.X

Theo đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 3.11, các tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ninh) đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm thuộc các phường Hồng Gai, Cao Xanh và Việt Hưng (Quảng Ninh).

Kết quả, cơ quan công an triệu tập 8 đối tượng có liên quan, tạm giữ 5 xe ô tô được sử dụng để vận chuyển hàng, thu giữ 819 bình khí N2O, 19.000 vỏ bóng cao su cùng nhiều tang vật, tài liệu chứng minh hoạt động mua bán, phân phối khí cười trái phép.

Qua điều tra ban đầu, nhóm đối tượng khai nhận đặt mua 800 bình khí cười từ một đầu mối tại khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) với giá khoảng 800.000 đồng/bình, sau đó vận chuyển về Hà Nội bán lẻ nhằm thu lợi bất chính.

Số bình khí cười được thu giữ ẢNH: Q.X

Hiện vụ án đang được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ đường dây cung ứng, các đầu mối tiêu thụ cũng như nguồn gốc hàng hóa.

Trước đó, ngày 2.11, tại khu vực biên giới Hoành Mô, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an tỉnh này phát hiện, bắt giữ đường dây đưa khí cười từ nước ngoài vào nội địa, thu giữ hơn 600 bình N2O cùng nhiều phương tiện vận chuyển.

Hai vụ việc liên tiếp chỉ trong hai ngày cho thấy tình trạng buôn bán, vận chuyển khí cười trái phép đang diễn biến phức tạp. Công an tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết, đơn vị đang mở rộng chuyên án, siết chặt kiểm soát khu vực biên giới và nội địa, nhằm ngăn chặn triệt để việc lợi dụng "khí cười" để kinh doanh, gây ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng.