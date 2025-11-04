Triệt xóa đường dây đưa khí cười từ nước ngoài vào Việt Nam

Ngày 3.11, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng nghiệp vụ của đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá một đường dây buôn bán, vận chuyển khí cười (N 2 O) quy mô lớn, hoạt động từ khu vực biên giới Bình Liêu vào nội địa. Tang vật thu giữ gồm 637 bình khí cười và 4 xe ô tô được sử dụng để vận chuyển.

Số bình khí cười bị Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh thu giữ

ẢNH: N.H

Thông tin ban đầu cho biết, từ đầu tháng 11, lực lượng trinh sát của Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh phát hiện một đường dây chuyên vận chuyển khí cười từ khu vực cửa khẩu Hoành Mô, xã Bình Liêu về P.Cửa Ông (Quảng Ninh) để phân phối đi các tỉnh, thành khác. Các đối tượng sử dụng xe ô tô du lịch để ngụy trang, vận chuyển hàng vào ban đêm hòng qua mặt cơ quan chức năng.

Từ nguồn tin trinh sát, trưa 2.11, tại một ngôi nhà bỏ hoang ở P.Cửa Ông, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang 3 đối tượng: Vũ Văn Tuân (30 tuổi, trú P.Hà Tu), Hoàng Văn Tuấn (31 tuổi, trú xã Bình Liêu) và Mạ Văn Hải (38 tuổi, trú xã Lục Hồn) đang bốc dỡ các bình khí cười từ ô tô vào trong nhà để tập kết.

Những bình khí cười tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ

ẢNH: N.H

Khám xét và mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 5 đối tượng liên quan, đồng thời thu giữ toàn bộ 637 bình khí N 2 O cùng 4 ô tô.

Toàn bộ hồ sơ, đối tượng và tang vật đã được Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.