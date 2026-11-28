Ngày 28.11, Công an thành phố Đồng Nai thông tin, Công an phường Phước Tân (thành phố Đồng Nai) vừa triệt phá đường dây mua bán, tiêu thụ, sang chiết gas lậu quy mô lớn.

Tang vật bị thu giữ trong vụ án ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Phước Tân phát hiện một đường dây hoạt động sang chiết, nạp và tiêu thụ gas không rõ nguồn gốc, hoạt động trên địa bàn phường và nhiều địa phương khác.

Công an phường Phước Tân đã báo cáo Ban giám đốc Công an thành phố, sau đó chuyên án được xác lập.

Sau một thời gian điều tra, ngày 14.11.2026, Công an phường Phước Tân chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và công an các đơn vị, địa phương, đồng loạt tiến hành kiểm tra nhiều địa điểm tại các xã, phường: Phước Tân, Long Bình, Tân Triều, Xuân Đường, Tà Lài và các địa bàn khác trên thành phố Đồng Nai.

Lực lượng phối hợp phát hiện, thu giữ 6 xe ô tô tải các loại, 3 xe tải bồn chở gas LPG, hơn 1.700 bình gas, hơn 19.000 niêm màng co các loại, hơn 700 tem chống hàng giả cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán gas giả.

Khu vực các đối tượng sang chiết gas lậu ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây này hoạt động từ tháng 7.2026. Người giữ vai trò cầm đầu là Lê Qúy Thượng. Cụ thể, Thượng bỏ vốn, tổ chức nguồn cung và chỉ đạo hoạt động. Còn Lương Xuân Chiến là người trực tiếp quản lý, điều hành tại kho, thuê nhân công, tổ chức nhập và xuất hàng. Cả hai đã thuê nhà kho tại khu phố 13 (phường Long Bình) để tổ chức bơm, sang chiết, nạp gas trái phép.

Từ lúc hoạt động đến khi bị bắt giữ, Lê Quý Thượng đã mua khoảng 106,7 tấn gas, trị giá khoảng 3.073 tỉ đồng, ước tính thu lợi bất chính khoảng 1.728 tỉ đồng.

Theo cơ quan công an, các đối tượng trong đường dây đều có mối quan hệ gia đình, được phân công nhiệm vụ cụ thể, khép kín từng công đoạn, từ sang chiết, nạp gas, đóng niêm màng co, tem chống giả của nhiều thương hiệu gas được pháp luật bảo hộ đến việc quảng cáo, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm, nhằm hợp thức hóa gas không rõ nguồn gốc để đưa ra thị trường.

Hiện Công an phường Phước Tân đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao các đối tượng cùng tang vật, tài liệu liên quan cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Nai để điều tra, xử lý theo quy định.