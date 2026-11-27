Sáng 27.11, lực lượng chức năng TP.HCM triển khai loạt biện pháp kiểm tra, xử lý nhằm siết chặt an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với hoạt động kinh doanh khí gas và sử dụng bình gas mini.

Lực lượng chức năng kiểm tra Công ty cổ phần khí đốt Vịnh Phát (cụm công nghiệp Nhị Xuân) ẢNH: TRẦN KHA

Cụ thể, Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM và Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 19 tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty cổ phần khí đốt Vịnh Phát (cụm công nghiệp Nhị Xuân). Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra khu vực hệ thống chiết nạp và quy trình vận hành máy móc của doanh nghiệp.

Ông Phạm Vũ Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần khí đốt Vịnh Phát cho biết bình gas sau khi thu hồi từ đại lý về nhà máy đều phải trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt về độ kín, thời hạn lưu hành và chất lượng vỏ bình trước khi tái nạp. Trung bình mỗi năm, đơn vị loại bỏ từ 10.000 - 20.000 vỏ bình cũ, móp méo hoặc quá hạn để đưa đi sửa chữa, kiểm định lại tại các đơn vị chuyên ngành nhằm loại trừ nguy cơ rò rỉ khí gas ra thị trường.

Khu vực hệ thống chiết nạp và quy trình vận hành máy móc của doanh nghiệp ẢNH: TRẦN KHA

Công nhân kiểm tra bình gas ẢNH: TRẦN KHA

Làm việc với doanh nghiệp, đại diện Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 19 yêu cầu công ty duy trì nghiêm việc bảo quản, kiểm tra định kỳ theo quy định PCCC; tuyệt đối không cung cấp gas cho các đơn vị sang chiết trái phép, đồng thời chủ động tuyên truyền cho các đại lý bán lẻ và người tiêu dùng kỹ năng sử dụng gas an toàn.

Thu gom, xử lý hàng trăm bình gas mi ni kém chất lượng

Cùng ngày, Công an xã Đông Thạnh phối hợp lực lượng quản lý thị trường, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 19 và Phòng PC07 tổ chức thu gom, xử lý số lượng lớn bình gas mini không đảm bảo an toàn. Đây là kết quả từ đợt cao điểm tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn tự nguyện giao nộp bình gas cũ nát.

Các bình gas mini không đảm bảo chất lượng được người dân giao nộp cho lực lượng chức năng ẢNH: TRẦN KHA

Hàng trăm vỏ bình gas mini không đảm bảo chất lượng được người dân giao nộp cho lực lượng chức năng để xử lý ẢNH: TRẦN KHA

Vỏ bình gas mini gỉ sét ẢNH: TRẦN KHA

Thiếu úy Dương Tấn Lộc, cán bộ Cảnh sát trật tự Công an xã Đông Thạnh nói về sự nguy hiểm của bình gas mini cũ, gỉ sét ẢNH: TRẦN KHA

Chia sẻ về cách nhận biết bình gas mini an toàn, thiếu úy Dương Tấn Lộc, cán bộ Cảnh sát trật tự Công an xã Đông Thạnh khuyến cáo người dân chỉ nên sử dụng bình gas mới 100%, còn nguyên tem nhãn, không gỉ sét, móp méo và rõ ràng hạn sử dụng. "Các bình gas mini cũ đã qua sử dụng nhiều lần thường bị sơn lại để che giấu hạn sử dụng, vỏ bình mỏng, van dễ hở, không đảm bảo, dễ gặp sự cố", thiếu úy Lộc nhấn mạnh.

Động thái quyết liệt của lực lượng chức năng TP.HCM diễn ra trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ nổ khí gas đặc biệt nghiêm trọng gần đây tại TP.HCM và Hà Nội, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Thực hiện Công điện số 75/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC, đặc biệt khi nhu cầu sử dụng dịch vụ ăn uống tăng cao dịp cận Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, công an các địa phương đang tiếp tục siết chặt quản lý nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy, nổ ngay từ cơ sở.