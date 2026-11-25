Nổ khí gas có sức công phá khủng khiếp ngay cả khi bình chứa vẫn còn nguyên vẹn. Theo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, thời gian qua, liên tiếp ghi nhận nhiều sự cố nghiêm trọng từ khí gas.

Điển hình như vụ nổ tại cửa hàng gas trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TP.HCM) ngày 13.11, làm 2 căn nhà đổ sập hoàn toàn, 3 người tử vong và hơn 10 nạn nhân mắc kẹt phải giải cứu; hay vụ nổ khí gas hôm 24.11 ở ngôi nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, TP.Hà Nội làm nhiều người tử vong và bị thương.

Vì sao khí gas dễ phát nổ?

Theo phân tích của PC07, gas dân dụng chủ yếu là khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), có đặc tính nặng hơn không khí nên khi thoát ra ngoài sẽ không bay lên cao mà tích tụ sát nền nhà, trong các hố, rãnh hoặc khu vực kín gió.

Vụ nổ khí gas trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TP.HCM) ngày 13.11, làm 2 căn nhà đổ sập hoàn toàn ẢNH: TRẦN KHA

Khi hơi gas hòa trộn với không khí đạt ngưỡng giới hạn cháy nổ và gặp nguồn mồi lửa (như tia lửa điện từ công tắc, thiết bị điện, bật lửa,...), phản ứng cháy sẽ xảy ra tức thời. Áp suất cực lớn từ vụ nổ hỗn hợp khí có thể phá hủy tường, cửa, các kết cấu chịu lực, làm sập hoàn toàn một hoặc nhiều căn nhà liền kề.

Đáng chú ý, khí gas có thể rò rỉ âm thầm từ nhiều vị trí như van khóa, bộ điều áp, dây dẫn, mối nối hoặc bếp đun nếu không được kiểm tra đồng bộ.

Bên cạnh các sự cố kỹ thuật hay bất cẩn khi đun nấu không có người trông coi, tình trạng sang chiết gas trái phép bằng dụng cụ thô sơ, thu gom bình gas mini dùng một lần để nạp lại cũng là nguyên nhân trực tiếp tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khí gas cao trong khu dân cư.

Nguyên tắc "4 không" khi phát hiện rò rỉ gas

Công an TP.HCM khuyến cáo, khi nghe mùi gas bất thường hoặc nghe tiếng xì tại khu vực đặt bình, cần bình tĩnh cảnh báo cho những người xung quanh và nhanh chóng di chuyển ra ngoài. Đặc biệt, phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc an toàn để tránh kích hoạt nguồn nhiệt, đó là:

Tuyệt đối không bật hoặc tắt công tắc đèn, quạt, máy hút mùi, cầu dao điện hay rút phích cắm thiết bị điện trong vùng nghi rò rỉ khí gas. không sử dụng diêm, bật lửa, hút thuốc hoặc dùng điện thoại di động tại khu vực có mùi gas.

Hiểu đúng về gas, sử dụng đúng cách, chủ động phòng ngừa cháy, nổ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an TP.HCM khuyến cáo các biện pháp an toàn PCCC ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Không vận hành cửa cuốn điện hay dùng quạt điện để xua khí gas. Thay vào đó, trên đường thoát nạn, có thể mở cửa bằng tay để thông gió tự nhiên nếu bảo đảm an toàn.

Tuyệt đối không tự ý di chuyển bình gas đang rò rỉ, đang cháy hoặc bị nung nóng; không dập tắt ngọn lửa tại điểm rò khi chưa thể khóa nguồn cấp gas an toàn vì khí gas tiếp tục thoát ra sẽ tích tụ gây nổ lớn hơn.

Chỉ thực hiện khóa van đầu bình gas nếu có thể tiếp cận ngay và bảo đảm an toàn. Trường hợp mùi gas quá nồng, tiếng xì lớn hoặc đã phát sinh cháy, cần lập tức sơ tán (ưu tiên hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi), tuyệt đối không quay lại lấy tài sản.

Khi đã đến vị trí an toàn, người dân gọi ngay số 114 để báo lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, cung cấp rõ địa chỉ, đặc điểm lối vào và thông tin người còn mắc kẹt (nếu có).

Siết chặt an toàn từ gia đình đến cơ sở kinh doanh

Để chủ động phòng ngừa, cơ quan công an lưu ý các hộ gia đình chỉ mua, đổi gas tại các đại lý uy tín, có địa chỉ rõ ràng; kiểm tra kỹ nhãn hiệu, niêm phong, hạn kiểm định và không nhận bình móp méo, gỉ sét. Bình gas phải được đặt thẳng đứng ở nơi thông thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp, nguồn nhiệt và không đặt trong hầm, hố hay tủ bếp kín bít.

Trong sinh hoạt hằng ngày, người dân cần tập thói quen khóa van đầu bình gas trước, đợi lửa tắt hẳn rồi mới tắt bếp để đốt hết lượng gas còn dư trong dây dẫn. Định kỳ kiểm tra dây dẫn, van điều áp; nếu phát hiện nứt gãy, chuột cắn phải ngừng sử dụng và gọi thợ chuyên môn thay thế, tuyệt đối không dùng lửa để thử độ kín.

Lực lượng chức năng phát hiện một cửa hàng tạp hóa ở TP.HCM bán bình gas mini sang chiết ẢNH: CA

Đối với các nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể và cửa hàng kinh doanh gas, chủ cơ sở phải phân công người kiểm tra hệ thống trước, trong và sau mỗi ca làm việc; bố trí lối thoát nạn thông thoáng và trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Ngoài ra, Công an TP.HCM đề nghị người dân phát huy vai trò giám sát tại khu dân cư. Khi phát hiện các cơ sở sang chiết gas trái phép, sử dụng bình hư hỏng hoặc có dấu hiệu mất an toàn PCCC, người dân cần báo ngay cho công an, UBND phường, xã, đặc khu sở tại, hoặc phản ánh trực tiếp qua số điện thoại của trung tá Lê Tấn Châu, Phó trưởng phòng PC07 Công an TP.HCM: 0983.481.400.