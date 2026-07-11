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Thời sự Pháp luật

Triệt phá đường dây ‘phát lậu’ bóng đá, tổ chức cá độ 850 tỉ

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
Cơ quan công an vừa triệt phá đường dây 'phát lậu' các trận bóng đá và tổ chức đánh bạc theo hình thức cá độ với quy mô lên tới 850 tỉ đồng, diễn ra ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Ngày 11.7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng, để điều tra về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, quy mô lớn lên tới 850 tỉ đồng.

Triệt phá đường dây ‘phát lậu’ bóng đá, tổ chức cá độ 850 tỉ- Ảnh 1.

Công an tỉnh Lào Cai tống đạt quyết định khởi tố đối với các đối tượng

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tập trung đấu tranh xử lý các loại tội phạm về xâm phạm sở hữu trí tuệ; tội phạm liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng các trang website để "phát lậu" trực tiếp các trận bóng đá của các nước trên thế giới và tổ chức đánh bạc quy mô lớn.

Đến ngày 26.6, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) huy động cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triển khai phá án tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Lào Cai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Tây Ninh, Phú Thọ...; đồng thời triệu tập, làm việc với 20 đối tượng có liên quan.

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ 25 điện thoại di động và 20 máy tính, màn hình các loại, 30 triệu đồng tiền mặt; tạm dừng giao dịch 28 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền 7,5 tỉ đồng.

Các đối tượng khai nhận, đường dây này đã hoạt động từ tháng 6.2025 cho đến khi bị bắt giữ. Tổng số tiền các đối tượng giao dịch phục vụ mục đích đánh bạc và tổ chức đánh bạc được xác định lên tới 850 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

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