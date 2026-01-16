Ngày 16.1.2026, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết đơn vị này vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Triệt phá đường dây thực phẩm giả quy mô lớn ở TP.HCM

Thực hiện mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP.HCM, trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tăng cường nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, qua đó phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả với thủ đoạn tinh vi.