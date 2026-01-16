Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Triệt phá đường dây thực phẩm giả quy mô lớn ở TP.HCM
Video Thời sự

Triệt phá đường dây thực phẩm giả quy mô lớn ở TP.HCM

Trần Duy Khánh - Ngọc Lê
16/01/2026 15:33 GMT+7

Trong cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, tuồn hơn 50 tấn thực phẩm giả ra thị trường, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Ngày 16.1.2026, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết đơn vị này vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Triệt phá đường dây thực phẩm giả quy mô lớn ở TP.HCM

Thực hiện mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP.HCM, trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tăng cường nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, qua đó phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả với thủ đoạn tinh vi.

- Ảnh 1.

Bên trong kho sản phẩm chất đầy thịt

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tin liên quan

Người dân Đồng Nai vui mừng khi cầu Cát Lái được động thổ

Người dân Đồng Nai vui mừng khi cầu Cát Lái được động thổ

Sáng 15.1.2026, dự án cầu Cát Lái chính thức được động thổ, đánh dấu bước khởi đầu cho công trình giao thông quan trọng kết nối TP.HCM với Đồng Nai. Người dân sống quanh khu vực bến phà Cát Lái bày tỏ niềm vui vì việc đi lại sắp thuận tiện hơn, dù vẫn còn những băn khoăn về sinh kế khi phà không còn hoạt động.

Khám phá thêm chủ đề

triệt phá thực phẩm giả thực phẩm giả hàng giả Công An TP.HCM Phòng Cảnh sát kinh tế thực phẩm bẩn An toàn thực phẩm đường dây thực phẩm giả hàng giả dịp Tết tội phạm kinh tế thực phẩm giả liên tỉnh tin nóng TP.HCM Buôn bán thực phẩm giả tin an ninh trật tự
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận