Triệt phá liên tiếp 3 đường dây cá độ bóng đá tại Quảng Nam

Chiều 16.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết vừa triệt phá 3 đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn trên địa bàn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố 16 bị can, trong đó bắt tạm giam 11 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can trong 3 đường dây này để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo kết quả điều tra, nhằm tăng cường đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra giải Euro và giải Copa America 2024, Công an H.Duy Xuyên đã đẩy mạnh công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn.

11 bị can trong 3 đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn bị khởi tố, bắt tạm giam NAM THỊNH

Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Duy Xuyên xác định và đồng loạt làm việc với gần 30 nghi phạm, làm rõ 3 đường dây đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá.

Cụ thể, đối với đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Tấn Thành (23 tuổi, ở khối phố Mỹ Xuyên, TT.Nam Phước, H.Duy Xuyên) tổ chức, qua trích xuất dữ liệu, từ ngày 23.5 đến ngày 3.7 Thành đã tổ chức cho các đối tượng trong và ngoài địa phương đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá, số tiền gần 400 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số người tham gia cá độ bóng đá trong đường dây này gồm: Trần Công Minh (24 tuổi, ở khối phố Xuyên Tây), Nguyễn Quang Quý (23 tuổi, ở khối phố Phước Xuyên, cùng TT.Nam Phước, H.Duy Xuyên), Lê Công Đạt (23 tuổi, ở thôn Bầu Bính, xã Bình Dương, H.Thăng Bình).

Ngày 5.7, tiếp tục mở rộng điều tra, Công an H.Duy Xuyên đã triệu tập làm việc đối với Phan Nguyên Kha (22 tuổi, ở TT.Nam Phước).

Đường dây cá độ bóng đá thứ 2 do Lê Thanh Tuấn (35 tuổi), Lê Thanh Bình (40 tuổi) và Nguyễn Duy Thanh (49 tuổi, đều ở xã Duy Hải, H.Duy Xuyên) đứng ra tổ chức. Qua trích xuất dữ liệu, từ ngày 15.6 đến ngày 3.7, nhóm 3 bị can này đã tổ chức cho các đối tượng trong và ngoài địa phương cá độ bóng đá với số tiền cá cược gần 4 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng cũng xác định các nghi phạm tham gia cá độ trong đường này gồm: Võ Văn Ngọc (28 tuổi), Nguyễn Hữu Cường (23 tuổi), Phạm Hữu Thanh (23 tuổi), Mai Đăng Tú (24 tuổi) và Kiều Văn Hải (45 tuổi, đều ở xã Duy Hải).

Đường dây cá độ bóng đá thứ 3 do Lâm Quốc Nga (42 tuổi), Lâm Quốc Việt (37 tuổi, đều ở thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải) tổ chức. Qua trích xuất dữ liệu, từ ngày 15.6 đến ngày 3.7, Nga và Việt đã tổ chức cho các đối tượng trong và ngoài địa phương cá độ bóng đá với số tiền cá cược hơn 4 tỉ đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ số người tham gia cá độ trong đường dây này gồm: Trần Văn An (42 tuổi), Lê Quang Bích (32 tuổi), Phan Văn Nam (35 tuổi, đều ở xã Duy Hải).

Hiện các đường dây cá độ bóng đá đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Duy Xuyên mở rộng điều tra.