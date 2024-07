Triệt phá tội phạm cờ bạc: Sới bạc khủng và ám hiệu 3 hồi còi

Đường dây đánh bạc quy mô được dựng lên bên trong phần đất trống, phía sau bãi giữ xe 533 Lê Trọng Tấn (P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú) nhằm dễ bề qua mặt cơ quan chức năng. Với lớp vỏ bọc hoàn hảo, cảnh giới nhiều lớp, đường dây này tổ chức đánh bạc cực "khủng" nhằm kiếm tiền xâu, thu lợi bất chính.

Nhóm tổ chức đánh bạc ở bãi giữ xe 533 C.T.V

Bí ẩn khu đất trống xung quanh có hàng chục camera an ninh

Bên ngoài bãi giữ xe 533 Lê Trọng Tấn này, các nghi can mở một quán nước nhỏ để các "chân rết" trú chân, làm cảnh giới. Xung quanh khu vực này, hàng chục camera an ninh cũng được lắp đặt. Không một diễn biến nào bất thường có thể lọt khỏi tầm mắt của các nghi can trong sới bạc này.

Theo lời rỉ tai đến từ các dân chơi cờ bạc có "số má", bãi giữ xe này thực chất là một sới bạc lớn, được các "ông trùm" chuyên nghiệp đứng ra tổ chức. Để lọt vào ổ bạc và trở thành các "thượng đế" được săn đón, con bạc phải sở hữu tiền bạc rủng rỉnh và trên hết: có mối quan hệ với người tổ chức.

Với lớp ngụy trang hoàn hảo, tụ điểm này đã lôi kéo được nhiều tay chơi có tiếng tìm đến, sát phạt nhau bằng trò đỏ đen.

Tuy nhiên, toàn bộ hành tung đáng ngờ của những con bạc thường xuyên ra vào địa điểm này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các trinh sát hình sự. Một kế hoạch triệt phá ổ nhóm tội phạm đánh bạc nguy hiểm này dần hình thành…

Tóm gọn trọn ổ đánh bạc

Lực lượng trinh sát triển khai lực lượng túc trực xung quanh sới bạc cả ngày lẫn đêm để thu thập thông tin, điều tra cách thức hoạt động của sới bạc.

Sau khi đánh giá thời cơ triệt xóa tụ điểm đã chín muồi, Ban chuyên án xây dựng kế hoạch phá án với mục tiêu triệt xóa sạch ổ nhóm tội phạm.

Đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 23.9.2023, khi thấy 3 người làm nhiệm vụ cảnh giới mở cửa đón tiếp các con bạc, lực lượng chức năng nhanh chóng vào vị trí mai phục.

Chân dung 4 nghi can điều hành sới bạc 533 Lê Trọng Tấn C.T.V

Đúng 16 giờ cùng ngày, lực lượng công an chia thành nhiều mũi trinh sát, đồng loạt tiếp cận, bao vây sới bạc. Các chân rết làm nhiệm vụ cảnh giới đều bị vô hiệu hóa. Ngay lập tức, lực lượng công an ập vào bắt quả tang các nghi phạm đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép.

Lực lượng công an đã bắt giữ 3 nghi phạm tổ chức đánh bạc cùng nhiều con bạc đang đánh bài "binh xập xám"; thu giữ 212 triệu đồng trên chiếu bạc cùng lượng lớn tiền mặt khác được cất giữ ở cốp xe.

Cạnh đó, công an cũng tạm giữ 2 người đang xem đánh bạc và một số nghi phạm khác có vai trò cảnh giới cho sới bạc hoạt động. Các nghi phạm, nghi can cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở công an để mở rộng điều tra.

Ông trùm sới bạc lộ diện với 5 tiền án, 1 tiền sự

Công an Q.Tân Phú xác định, 3 nghi phạm cầm đầu sới bạc khủng sau bãi xe 533 Lê Trọng Tấn là Đặng Hữu Hùng (60 tuổi, ở Q.Bình Tân), Lê Minh Long (50 tuổi, ở Q.Tân Phú, cùng TP.HCM) và Nguyễn Thanh Thùy (50 tuổi, ở Cà Mau). Trong đó, Đặng Hữu Hùng là nghi phạm cộm cán, có lý lịch bất hảo với 5 tiền án về các tội danh: trộm cắp tài sản, giết người và 1 tiền sự về tổ chức đánh bạc.

Hùng, Long và Thùy khai nhận đã ủ mưu lập sòng, tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh bài binh xập xám để thu tiền xâu từ tháng 9.2023. Cả 3 giao ước, sau khi thu được tiền xâu, trừ đi chi phí vận hành, số tiền còn lại sẽ được chia đều.

Để đảm bảo an toàn, sới bạc được các nghi phạm dày công thiết kế kỹ lưỡng, phân chia thành nhiều lớp phòng bị. Cụ thể, để hỗ trợ tổ chức, vận hành sòng bạc trôi chảy, các nghi phạm thuê Phạm Huy Hoàng (57 tuổi, ở Q.Tân Phú) với mức lương 20 triệu đồng/tháng. Hoàng có 2 tiền án hình sự liên quan đến cờ bạc.

Nhiệm vụ của Hoàng là mở cửa sới bạc, kiểm tra khách ra - vào cũng như chuẩn bị đồ ăn, thức uống và đáp ứng mọi nhu cầu của con bạc. Khách ra vào sới bạc đều là người quen biết, phải liên lạc trước và biết được ám hiệu do các nghi can ngầm đặt ra. Chỉ cần có người xuất hiện, không làm đúng theo quy định ngay lập tức bị đuổi đi.

Hoàn tất quá trình xây dựng địa điểm, các nghi phạm cho con bạc "sát phạt" dưới hình thức đánh bài binh xập xám ăn thua tính chi (mỗi chi tương ứng với 500.000 đồng), chủ sòng thu tiền xâu.

Các nghi phạm quy ước, nếu ai trong 1 ván ăn từ 18 chi trở lên, mậu binh, thùng phá sảnh thì đóng tiền xâu 500.000 đồng. Tiền sẽ được con bạc bỏ vào lon sữa bò được đặt dưới bàn đánh bạc. Để thu được nhiều tiền xâu nhất có thể, nhóm này thường tổ chức cùng lúc cho 2 chiếu bạc… "sát phạt" trong ngày.

3 nghi phạm cầm đầu cho biết, chỉ trong 3 giờ đồng hồ tổ chức cờ bạc vào chiều 23.9.2023, tổng cộng có 24 ván bạc đã hoàn thành.

Với toàn bộ tài liệu đã thu thập cùng lời khai của các nghi phạm trong đường dây này, Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Phú đã ra quyết định khởi tố bị can về tội danh đánh bạc đối với Nguyễn Vĩnh Thái, Đỗ Thị Xuân và Nguyễn Thiện Tâm; ra quyết định khởi tố bị can về tội tổ chức đánh bạc đối với Đặng Hữu Hùng, Lê Minh Long, Nguyễn Thanh Thùy và Phạm Huy Hoàng. (còn tiếp)