Triệt phá lò mổ heo bệnh, heo chết bán để sản xuất giò chả ở Đồng Nai

Ngày 21.10, Công an thành phố Đồng Nai thông tin Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Nai vừa triệt phá đường dây thu mua, giết mổ và tiêu thụ heo bệnh, heo chết với quy mô khoảng 400 tấn.

Bị can Trần Văn Hùng (người mang áo vàng) tại lò mổ, nơi tập kết và giết mổ heo bệnh, heo chết ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Đường dây này do Trần Văn Hùng (51 tuổi, ở phường Xuân Lộc, TP.Đồng Nai) cầm đầu.

Trước đó, đầu tháng 9.2026, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Nai phát hiện một đường dây chuyên thu gom, vận chuyển, giết mổ heo bệnh, heo chết làm thực phẩm cho người, nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian điều tra, theo dõi, ngày 5.10, Ban chuyên án huy động lực lượng đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm trong đường dây gồm: điểm trung chuyển heo; cơ sở kinh doanh và địa điểm giết mổ của Trần Văn Hùng; cơ sở sản xuất giò chả của Phạm Thị Hân; và địa điểm bán thịt heo của Nguyễn Thị Thu Phượng trước cổng khu công nghiệp Xuân Lộc.

Bị can Trịnh Thanh Lâm cùng tang vật ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Tại thời điểm kiểm tra, lực công an thu giữ khoảng 7 tấn thịt heo chết có nhiễm vi rút dịch tả heo châu Phi và nhiều tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024, Hùng cùng vợ là Huỳnh Thị Hiếu Em tổ chức thu mua heo bệnh, heo chết rồi đưa về tại phường Xuân Lộc để giết mổ.

Trong đó, Trịnh Thanh Lâm (39 tuổi, ở An Giang, là tài xế) được Hùng thuê đi thu mua heo chết và vận chuyển về địa điểm giết mổ. Tại đây, Hùng thuê Lê Quốc Phó (26 tuổi, ở An Giang), Nguyễn Thành Trung (21 tuổi, ở Lâm Đồng) và Nguyễn Hồng Phúc (25 tuổi, ở thành phố Đồng Nai) thực hiện giết mổ, ra thịt.

Sau đó, thịt được giao cho Trần Thị Cẩm Bào (34 tuổi, là con gái của vợ chồng Hùng) bán cho Nguyễn Thị Thu Phượng (51 tuổi, ở xã Xuân Hòa, thành phố Đồng Nai) với giá từ 25.000 đồng - 40.000 đồng/kg.

Bị can Nguyễn Thị Thu Phượng ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Cơ quan công an cho biết, sau khi mua thịt heo từ lò mổ của Hùng, Phượng mang bán cho người dân tại khu vực cổng khu công nghiệp Xuân Lộc, ngoài ra còn cung cấp cho Phạm Thị Hân với giá từ 35.000 - 55.000 đồng/kg để sản xuất giò chả.

Cơ quan công an xác định trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến nay các đối tượng trên đã thu mua, giết mổ khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết mang ra tiêu thụ ra thị trường, thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng.

Công an đọc lệnh khởi tố các bị can ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 9 bị can gồm: Trần Văn Hùng, Huỳnh Thị Hiếu Em, Trịnh Thanh Lâm, Trần Thị Cẩm Bào, Nguyễn Thị Thu Phượng, Lê Quốc Phó, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thành Trung và Phạm Thị Hân để điều tra về tội "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".