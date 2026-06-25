Triệt phá nhiều ổ nhóm tiếp tay cho người nước ngoài cư trú trái phép

Ngày 24.6, Công an TP.HCM cho biết vừa liên tiếp triệt phá nhiều ổ nhóm liên quan đến hành vi tổ chức, môi giới cho người nước ngoài cư trú trái phép trên địa bàn. Các đối tượng này đã thuê khách sạn, căn hộ chung cư cao cấp để chứa chấp hàng trăm người nước ngoài nhập cảnh trái phép nhằm thực hiện các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia.

Không khai báo lưu trú để né tránh công an

Nằm trong chiến dịch triển khai cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn", dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP.HCM, lực lượng công an đã ra quân và xóa sổ nhiều điểm tập kết của tội phạm mạng.

Nguyễn Hồng Thảo Nhi tại trụ sở công an ẢNH: CACC

Cụ thể, ngày 17.6, Công an TP.HCM kiểm tra một căn nhà tại phường Hiệp Bình và phát hiện 42 người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp. Tại đây, lực lượng chức năng cũng thu giữ lượng lớn thiết bị điện tử nghi vấn phục vụ cho hoạt động lừa đảo công nghệ cao. Qua điều tra, công an bắt giữ Nguyễn Hồng Thảo Nhi (34 tuổi) vì đứng ra thuê nhà, lắp đặt hệ thống mạng, lo ăn ở để phục vụ nhóm người này nhằm hưởng lợi bất chính.

Trước đó, ngày 8.6, kiểm tra khách sạn ở phường Bình Dương, lực lượng chức năng phát hiện đến 82 người nước ngoài lưu trú, trong đó có 23 trường hợp hoàn toàn không có thông tin nhập cảnh. Cơ sở này do Phạm Thanh Sơn (26 tuổi) cùng đồng phạm cải tạo, móc nối với các đối tượng ngoại quốc để đón người Trung Quốc vào Việt Nam ẩn náu. Sơn chỉ đạo nhân viên không kiểm tra giấy tờ tùy thân, bỏ qua quy định khai báo lưu trú để né tránh công an.

Trương Thị Bích Trâm tại trụ sở công an ẢNH: CACC

Một "nữ quái" khác là Trương Thị Bích Trâm (22 tuổi) cũng bị sa lưới. Trâm không xuất hiện mà thuê người khác đứng tên hợp đồng thuê nhiều căn hộ chung cư từ tháng 4 đến tháng 5.2026 làm nơi ở cho người nhập cảnh trái phép. Đáng nói, qua đấu tranh, các đối tượng này thừa nhận sang Việt Nam để tham gia vào các đường dây lừa đảo qua mạng.

Khởi tố 26 bị can, phát hiện cả đối tượng truy nã quốc tế

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Thảo Nhi, Phạm Thanh Sơn, Trương Thị Bích Trâm cùng nhiều đồng phạm về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" theo điều 348 bộ luật Hình sự.

Đặc biệt, trong quá trình bóc gỡ các đường dây này, lực lượng công an còn phát hiện và tóm gọn 6 đối tượng truy nã người nước ngoài đang lẩn trốn.

Phạm Thanh Sơn khi bị bắt ẢNH: CACC

Tính từ đầu tháng 5.2026 đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố tổng cộng 8 vụ án với 26 bị can. Danh sách này bao gồm nhiều chủ cơ sở lưu trú, quản lý khách sạn và các tay môi giới trung gian cho thuê nhà.

Công an TP.HCM khuyến cáo, các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ lưu trú, môi giới bất động sản, cho thuê căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm kiểm tra giấy tờ tùy thân, tình trạng cư trú và khai báo lưu trú đối với người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Nếu khách không có giấy tờ, phải báo ngay cho cơ quan công an. Mọi hành vi tiếp tay, che giấu vì lợi nhuận đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc về mặt hình sự