Triệt phá sòng bạc trong rừng, thu hơn 300 triệu đồng và phát hiện súng, đạn

Ngày 24.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 20 bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, khoảng 2 giờ 15 ngày 22.10, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một nhóm người đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, sát phạt nhau bằng tiền tại khu vực đồi rừng Co Ói, xã Lợi Bác, tỉnh Lạng Sơn.

Các đối tượng tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ 20 người, thu giữ hơn 300 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo kết quả điều tra, nhóm chủ mưu, cầm đầu gồm Nguyễn Đức Hà (40 tuổi, trú tại thôn Tân Tiến, xã Na Dương); Phương Văn Thái (49 tuổi, trú tại thôn Nà Pá, xã Đình Lập); Hà Văn Tôn (34 tuổi, trú tại thôn Khòn Cháo, xã Lợi Bác); Nguyễn Văn Thái (42 tuổi) và Vi Văn Đạo (33 tuổi), cùng trú tại thôn Hua Cầu, xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn.

Nhóm này tổ chức cho người khác đến đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa theo từng ca, mỗi ca kéo dài từ 2–3 tiếng và thu phí 500.000 đồng/người/ca.

Đáng chú ý, trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Đức Hà, cơ quan công an phát hiện, thu giữ một khẩu súng cùng 70 viên đạn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.