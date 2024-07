Triệt phá tội phạm cờ bạc: Chiêu trò dẫn dụ con bạc vào ma trận cá độ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, chỉ cần lên mạng gõ từ khóa "cá độ bóng đá", công cụ tìm kiếm sẽ hiển thị hàng loạt trang web cá độ. Các trang web sử dụng những từ ngữ "có cánh" như "phong cách cá cược khác biệt và hấp dẫn", "thưởng nạp tới 15 triệu đồng, hoàn trả 1,5% không giới hạn. Tặng 100% lần nạp đầu với ưu đãi đặc biệt" để mời gọi các con bạc tham gia, hứa hẹn đem đến cho con bạc "trải nghiệm mượt mà, mọi lúc mọi nơi".

Chặn đứng đường dây đánh bạc 1.000 tỉ đồng

Lực lượng công an đánh giá, các tổ chức tội phạm đã tận dụng sự phát triển của công nghệ để tổ chức các hoạt động cá độ bóng đá không chỉ ở mức đơn lẻ, nhỏ lẻ mà còn ở cả quy mô lớn, liên tỉnh, có yếu tố nước ngoài, gây khó khăn cho lực lượng công an trong quá trình truy bắt.

Điển hình là đường dây cá độ bóng đá qua mạng với quy mô giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng do Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Bộ Công an, Công an TP.HCM triệt phá vào ngày 20.6

Qua công tác trinh sát và nắm tình hình tội phạm hoạt động trên không gian mạng, Công an TP.Đà Nẵng phát hiện nhiều con bạc thường xuyên tham gia cá độ bóng đá trên các trang mạng.

3 nghi phạm cầm đầu trong đường dây đánh bạc quy mô hơn 1.000 tỉ đồng CÔNG AN CUNG CẤP

Nhận thấy cơ hội đã chín muồi, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng, chia thành 10 tổ công tác, bao vây tất cả các tụ điểm và bắt giữ 12 người liên quan, trong đó có 3 nghi phạm cầm đầu là Nguyễn Huỳnh Văn Đợi (58 tuổi, ở P.Phước Ninh, Q.Hải Châu), Trần Đình Bá (66 tuổi, ở P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu) và Đoàn Trọng (59 tuổi, ở P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).



Các nghi phạm trong đường dây cá độ này được nhà cái cung cấp cho đầu mạng với hạn mức hơn 60 tỉ đồng mỗi tháng để tham gia cá cược các trận bóng đá, mùa giải EURO 2024…

Từ những thông tin đã thu thập được, công an nhận định, các nghi phạm ở Đà Nẵng hoạt động có tổ chức, rất tinh vi, móc nối với một số nghi phạm ở TP.HCM để cùng điều hành đường dây đánh bạc. Do đó, một tổ công tác đặc biệt của Công an TP.Đà Nẵng được cử vào TP.HCM, phối hợp Công an TP.HCM để truy bắt các nghi phạm.

Tổ công tác đột kích vào một khách sạn ở Q.1 (TP.HCM), bắt giữ 2 nghi phạm là nhà cung cấp trang mạng cá cược cho 12 nghi phạm ở Đà Nẵng. Đồng thời, tổ công tác tiến hành thu giữ đầy đủ tang chứng, vật chứng để đảm bảo chứng minh hành vi phạm tội của các nghi phạm.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận từ tháng 8.2023 đến nay được nhà cái cung cấp cho đầu mạng cá cược với hạn mức 3 triệu USD (tương đương hơn 60 tỉ đồng) mỗi tháng.

Công an TP.HCM cảnh báo, người dân nên tránh xa hình thức cá độ bóng đá vì sẽ bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật CÔNG AN TP.HCM

Sau đó, nhóm này phân bổ, chia nhỏ các tài khoản với hạn mức nhỏ hơn cho các đại lý cấp dưới. Mỗi tháng các tài khoản đạt "doanh thu" khoảng 8 triệu USD (tương đương hơn 160 tỉ đồng).

Công an đã thu giữ tang vật với nhiều thiết bị phục vụ việc tổ chức cá cược, hơn 15.000 trang tài liệu liên quan cùng nhiều sổ tiết kiệm, đồng thời phong tỏa hàng tỉ đồng tiền trong tài khoản ngân hàng của các nghi phạm.

Nhiều đường dây cá độ bóng đá hoạt động chuyên nghiệp

Từ thực tế đấu tranh với loại tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, Công an TP.HCM nhận định, hiện nay có nhiều đường dây cá độ bóng đá được hình thành bởi những tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp. Chúng móc nối với nhà cái quản lý các trang web cá độ, có máy chủ đặt tại nước ngoài. Sau đó tiến hành thiết lập, chia nhỏ cho các chân rết tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại Việt Nam.

Để thu hút "con mồi", các tổ chức cờ bạc sử dụng nhiều hình thức quảng cáo với lời chào mời hấp dẫn, công khai bằng tiếng Việt. Người chơi chỉ cần có các thiết bị kết nối internet, đăng ký tài khoản thành viên, mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng là đã có thể tham gia cá cược.

Công an cũng chỉ ra mánh khóe của các tổ chức cờ bạc trong việc thu hút "con mồi". Nhiều người chơi được nhà cái cấp cho tài khoản đánh bạc và mật khẩu cùng một khoản tiền ảo ứng trước để cá cược. Nếu người chơi thua, không có tiền thanh toán thì có thể bị các nghi can sử dụng biện pháp cưỡng ép trả tiền như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê "xã hội đen" đòi nợ.

Theo Công an TP.HCM, hành vi cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền hoặc hiện vật được coi là hành vi đánh bạc, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo đó, khung hình phạt cao nhất đối với tội đánh bạc, được quy định tại điều 321 bộ luật Hình sự là 7 năm tù; khung hình phạt cao nhất đối với tội tổ chức đánh bạc, được quy định tại điều 322 bộ luật Hình sự là 10 năm tù.

Một trinh sát hình sự nhận định, các giải thi đấu bóng tầm cỡ khu vực, thế giới là "miếng mồi hấp dẫn" để các nghi can tổ chức cá độ, đánh bạc... Công an TP.HCM kêu gọi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, tránh xa hình thức cá độ bóng đá. (còn tiếp)