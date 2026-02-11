Triệu cây con tiếp nối, OMO nối dài hành trình ươm mầm vì một Việt Nam xanh

Sức sống mới trên 472 hecta rừng

Năm 2021, khi chiến dịch "Cho mái ấm một cây, cho trái đất một rừng" được khởi xướng tại Huế và Hà Giang, những mầm cây đầu tiên đã được gieo xuống, khởi đầu cho chương trình "Hành động vì một Việt Nam xanh" của nhãn hàng OMO phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Từ những mảnh rừng đầu tiên được ươm mầm, chương trình "Hành động vì một Việt Nam xanh" đã lan tỏa đến nhiều địa phương trên cả nước. 5 năm kiên trì lấm bẩn, quả ngọt từ chương trình đã được thu hái chính là những mầm sống đang vươn lên trên hơn 472 hecta rừng, cây cối xanh trở lại góp phần kéo theo sự phục hồi của hệ sinh thái đang dần bao phủ khắp Việt Nam.

Tính đến cuối năm 2025, chương trình đã hiện thực hóa mục tiêu trồng hơn 1 triệu cây tại các rừng phòng hộ, rừng sản xuất, rừng ngập mặn, vườn quốc gia với hơn 472 hecta rừng trải đều khắp 21 tỉnh thành. Đặc biệt, trong hành trình 5 năm đó, chương trình cũng đã triển khai trao 80.000 banh hạt giống, trao 35 loại cây quý hiếm đặc thù cho 12 vườn quốc gia.

Sau 5 năm triển khai, 1 triệu cây xanh chính là thành quả từ nỗ lực chung của OMO và hàng triệu đôi tay trên khắp Việt Nam

Phép màu không đến từ đâu xa mà đến từ triệu niềm tin vào giá trị của lấm bẩn, từ từng bàn tay nỗ lực cùng nhau vun xới, từng bước chân đưa banh hạt giống và cây con đi xa, từng hành động nhỏ được lặp lại suốt 5 năm, cùng chung sức để giữ gìn và phục hồi môi trường cho quê hương, bảo vệ tương lai cho thế hệ trẻ.

Cùng OMO nối dài cam kết trồng thêm một triệu cây xanh

OMO tiếp tục cam kết đồng hành trồng 1 triệu cây trong giai đoạn 2026 - 2030, góp phần bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, vì một Việt Nam bền vững. Khởi đầu với chuỗi sự kiện tết 2026 "Gieo triệu mầm xanh, phủ vạn cánh rừng" bằng nhiều hoạt động đặc sắc, từ sự kiện thả banh hạt giống tại Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình tới khoảnh khắc OMO chính thức thiết lập Kỷ lục Guinness Thế giới và đêm đại nhạc hội OMO "Dưới tán rừng xanh".

Diễn ra trong tháng 1, hành trình "Cùng OMO gieo triệu mầm xanh, phủ vạn cánh rừng" đã được khởi động với chương trình trao tặng 20.000 banh hạt giống các loài cây quý như Mun, Gõ biển và Thanh Thất cho Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình (tỉnh Khánh Hòa). Đây là hoạt động đầu tiên trong cam kết trồng thêm 1 triệu cây giai đoạn 2026 - 2030.

Đại diện Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình tiếp nhận 20.000 banh hạt giống từ nhãn hàng OMO

Tiếp nối hoạt động tại VQG Núi Chúa - Phước Bình, OMO chính thức thiết lập Kỷ lục Guinness thế giới "Xếp chữ 'Việt Nam' từ banh hạt giống lớn nhất" tại Công viên Sáng Tạo (TP.HCM), khẳng định quy mô và tầm ảnh hưởng của chiến dịch. Sau buổi lễ, nhãn hàng OMO đã trao tặng toàn bộ hơn 10.000 banh hạt giống cùng 1.000 cây con cho Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, nơi được mệnh danh là "lá phổi xanh" của Đông Nam bộ.

Các khách mời và người tham gia sự kiện đã cùng nhau hoàn thành và chứng kiến khoảnh khắc ý nghĩa khi 10.601 banh hạt giống tạo nên hai chữ "Việt Nam"

Chuỗi hoạt động ấn tượng đầu năm 2026 khép lại với đêm đại nhạc hội "Giữa tán rừng xanh", diễn ra vào ngày 1.2 tại Công viên Sáng tạo TP.HCM . Hơn cả một bữa tiệc nghệ thuật, đêm nhạc như một lời tri ân gửi đến triệu niềm tin đã đồng hành cùng hành trình gieo mầm xanh trên khắp Việt Nam, đánh dấu một chương mới trong cam kết bền vững của OMO.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ nổi bật như UPRIZE, buitruonglinh, Phương Mỹ Chi, LyLy, 2Pillz, RHYDER, Quang Hùng MasterD

Bà Nguyễn Tịnh Tâm - Quản lý Nhãn hàng cấp cao - Nhãn hàng OMO, chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng, khi chúng ta cùng nhau hành động, những mầm xanh hôm nay sẽ trở thành những cánh rừng vững chãi, bảo vệ đất nước trước biến đổi khí hậu, gìn giữ nguồn sống cho thế hệ mai sau. Vì vậy, chúng tôi rất mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các vườn quốc gia, và đặc biệt là cộng đồng - để cùng nhau gieo triệu mầm xanh, phủ vạn cánh rừng cho Việt Nam".

Thông qua chuỗi hoạt động trồng rừng ý nghĩa, nhãn hàng OMO cùng Công ty Unilever Việt Nam tiếp tục thể hiện cam kết dài hạn, bền vững, và có trách nhiệm trong việc góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, vì một tương lai xanh cho Việt Nam. Với nền tảng vững chắc từ 5 năm trước cùng sự chung tay đồng lòng của nhiều đơn vị tổ chức, hành trình trồng một triệu cây của OMO giai đoạn 2026 - 2030 không chỉ dừng lại ở việc phủ thêm những mầm sống mà còn là hành trình bảo tồn di sản thiên nhiên vô giá cho thế hệ mai sau.