Triều cường ở TP.HCM: Người dân Thanh Đa lại khổ sở chống chọi trong đêm

Khoảng 17 giờ, triều cường ở TP.HCM bắt đầu dâng cao tràn vào khu dân cư trên đường Bình Quới và khu dân cư dọc bờ sông ở bán đảo Thanh Đa, có nơi ngập sâu đến ngang bụng.

Khoảng 18 giờ nước từ sông Sài Gòn cuồn cuộn tràn vào khu dân cư ven bờ sông khiến sinh hoạt người dân bị đảo lộn.

Khoảng 18 giờ tối 6.11, nước sông Sài Gòn dâng cao vượt bờ đê, tràn vào khu dân cư bán đảo Thanh Đa (phường Bình Quới, TP.HCM). Chỉ trong ít phút, nhiều tuyến đường biến thành sông khiến sinh hoạt người dân bị đảo lộn ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Từ trưa cùng ngày, người dân sống dọc bờ sông và dọc 2 bên tuyến đường Bình Quới đã triển khai đắp bao cát dọc những đoạn nước sông tràn vào để hạn chế thiệt hại về tải sản ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chị Lê Thị Hoa Lan (47 tuổi) liên tục tát bên trong căn phòng trên đường Bình Quới ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bà Bùi Thị Ngọc Thảo (60 tuổi, phường Bình Quới) xếp bao cát chồng trước cửa nhà để ứng phó với đợt triều cường chiều 6.11 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Để ứng phó với đợt triều cường lịch sử, nhiều hộ dân bắt đầu chạy đua với thời gian đắp bờ tường cát chắn nước sông từ trưa đến hơn 20 giờ tối khi nước bắt đầu rút ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bà Bùi Thị Ngọc Thảo than: "Hôm nào triều cường dâng là khổ thôi rồi, hàng hóa ngổn ngang phải xếp lên cao từ chiều. Mặc dù đã chắn kỹ rồi nhưng khi có xe lớn đi qua nước lại tràn vào nên ướt nhẹp" ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Người dân dùng xuồng nhỏ vận chuyển bao cát gia cố bờ kè và các lối nước sông tràn vào khu dân cư trong một con hẻm trên đường Bình Quới ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngay khi nước sông Sài Gòn bắt đầu đạt đỉnh, người dân khu bán đảo Thanh Đa hối hả vận chuyển bao cát chắn trước cửa nhà để ngăn dòng nước cuồn cuộn tràn vào ẢNH NGỌC DƯƠNG

Triều cường dâng cao quá đầu gối khiến hàng loạt xe máy, xe buýt chết máy giữa đường Bình Quới. Người dân bì bõm dắt xe qua dòng nước sâu, tạo nên khung cảnh hỗn độn vào giờ tan tầm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhờ che chắn kỹ bằng những bao cát từ chiều, gia đình ông Lê Văn Tuấn (phường Bình Quới) thoát cảnh bì bõm khi triều cường dâng cao ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Gần 19 giờ, triều cường đạt đỉnh và đứng yên khá lâu khiến khu vực ven bờ đê Thanh Đa như biến thành sông ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hàng chục bao cát được xếp kín, nước từ sông Sài Gòn vẫn tràn qua từng kẽ nhỏ vào nhà. Nhiều người thấp thỏm canh chừng bờ tường tạm bợ khi triều cường đạt đỉnh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trên đường Bình Quới nhiều đoạn biến thành sông khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn và giao thông hỗn loạn suốt 2 giờ đồng hồ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiều xe máy chết máy giữa đường, người dân rất vất vả đẩy xe qua dòng nước ngập đến đầu gối ẢNH: NGỌC DƯƠNG