Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Triều cường ở TP.HCM: Người dân Thanh Đa lại khổ sở chống chọi trong đêm

Ngọc Dương
Ngọc Dương
07/11/2025 04:11 GMT+7

Chiều tối 6.11, đợt triều cường ở TP.HCM vượt lịch sử khiến khu vực bán đảo Thanh Đa (TP.HCM) ngập sâu. Trước dòng nước lên nhanh, người dân sống dọc bờ đê bán đảo Thanh Đa căng mình đắp bao cát, kê cao đồ đạc và chắn cửa để chặn dòng nước tràn vào nhà.

Khoảng 17 giờ, triều cường ở TP.HCM bắt đầu dâng cao tràn vào khu dân cư trên đường Bình Quới và khu dân cư dọc bờ sông ở bán đảo Thanh Đa, có nơi ngập sâu đến ngang bụng. 

Khoảng 18 giờ nước từ sông Sài Gòn cuồn cuộn tràn vào khu dân cư ven bờ sông khiến sinh hoạt người dân bị đảo lộn.

Triều cường ở TP.HCM: Người dân Thanh Đa lại khổ sở chống chọi trong đêm- Ảnh 1.

Khoảng 18 giờ tối 6.11, nước sông Sài Gòn dâng cao vượt bờ đê, tràn vào khu dân cư bán đảo Thanh Đa (phường Bình Quới, TP.HCM). Chỉ trong ít phút, nhiều tuyến đường biến thành sông khiến sinh hoạt người dân bị đảo lộn

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Triều cường ở TP.HCM: Người dân Thanh Đa lại khổ sở chống chọi trong đêm- Ảnh 2.

Từ trưa cùng ngày, người dân sống dọc bờ sông và dọc 2 bên tuyến đường Bình Quới đã triển khai đắp bao cát dọc những đoạn nước sông tràn vào để hạn chế thiệt hại về tải sản

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Triều cường ở TP.HCM: Người dân Thanh Đa lại khổ sở chống chọi trong đêm- Ảnh 3.

Chị Lê Thị Hoa Lan (47 tuổi) liên tục tát bên trong căn phòng trên đường Bình Quới

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Triều cường ở TP.HCM: Người dân Thanh Đa lại khổ sở chống chọi trong đêm- Ảnh 4.

Bà Bùi Thị Ngọc Thảo (60 tuổi, phường Bình Quới) xếp bao cát chồng trước cửa nhà để ứng phó với đợt triều cường chiều 6.11

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Triều cường ở TP.HCM: Người dân Thanh Đa lại khổ sở chống chọi trong đêm- Ảnh 5.

Để ứng phó với đợt triều cường lịch sử, nhiều hộ dân bắt đầu chạy đua với thời gian đắp bờ tường cát chắn nước sông từ trưa đến hơn 20 giờ tối khi nước bắt đầu rút

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Triều cường ở TP.HCM: Người dân Thanh Đa lại khổ sở chống chọi trong đêm- Ảnh 6.

Bà Bùi Thị Ngọc Thảo than: "Hôm nào triều cường dâng là khổ thôi rồi, hàng hóa ngổn ngang phải xếp lên cao từ chiều. Mặc dù đã chắn kỹ rồi nhưng khi có xe lớn đi qua nước lại tràn vào nên ướt nhẹp"

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Triều cường ở TP.HCM: Người dân Thanh Đa lại khổ sở chống chọi trong đêm- Ảnh 7.

Người dân dùng xuồng nhỏ vận chuyển bao cát gia cố bờ kè và các lối nước sông tràn vào khu dân cư trong một con hẻm trên đường Bình Quới

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Triều cường ở TP.HCM: Người dân Thanh Đa lại khổ sở chống chọi trong đêm- Ảnh 8.

Ngay khi nước sông Sài Gòn bắt đầu đạt đỉnh, người dân khu bán đảo Thanh Đa hối hả vận chuyển bao cát chắn trước cửa nhà để ngăn dòng nước cuồn cuộn tràn vào

ẢNH NGỌC DƯƠNG

Triều cường ở TP.HCM: Người dân Thanh Đa lại khổ sở chống chọi trong đêm- Ảnh 9.

Triều cường dâng cao quá đầu gối khiến hàng loạt xe máy, xe buýt chết máy giữa đường Bình Quới. Người dân bì bõm dắt xe qua dòng nước sâu, tạo nên khung cảnh hỗn độn vào giờ tan tầm

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Triều cường ở TP.HCM: Người dân Thanh Đa lại khổ sở chống chọi trong đêm- Ảnh 10.

Nhờ che chắn kỹ bằng những bao cát từ chiều, gia đình ông Lê Văn Tuấn (phường Bình Quới) thoát cảnh bì bõm khi triều cường dâng cao

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Triều cường ở TP.HCM: Người dân Thanh Đa lại khổ sở chống chọi trong đêm- Ảnh 11.

Gần 19 giờ, triều cường đạt đỉnh và đứng yên khá lâu khiến khu vực ven bờ đê Thanh Đa như biến thành sông

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Triều cường ở TP.HCM: Người dân Thanh Đa lại khổ sở chống chọi trong đêm- Ảnh 12.

Hàng chục bao cát được xếp kín, nước từ sông Sài Gòn vẫn tràn qua từng kẽ nhỏ vào nhà. Nhiều người thấp thỏm canh chừng bờ tường tạm bợ khi triều cường đạt đỉnh

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Triều cường ở TP.HCM: Người dân Thanh Đa lại khổ sở chống chọi trong đêm- Ảnh 13.

Trên đường Bình Quới nhiều đoạn biến thành sông khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn và giao thông hỗn loạn suốt 2 giờ đồng hồ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Triều cường ở TP.HCM: Người dân Thanh Đa lại khổ sở chống chọi trong đêm- Ảnh 14.

Nhiều xe máy chết máy giữa đường, người dân rất vất vả đẩy xe qua dòng nước ngập đến đầu gối

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Triều cường ở TP.HCM: Người dân Thanh Đa lại khổ sở chống chọi trong đêm- Ảnh 15.

Trước tình trạng giao thông hỗn độn, việc đi lại của người dân khó khăn, Đội CSGT Hàng Xanh dùng xe bán tải chở người dân đi qua những đoạn nước sâu trên đường Bình Quới

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tin liên quan

Hàng trăm hộ dân không dám ngủ vì sợ triều cường 'nuốt nhà'

Hàng trăm hộ dân không dám ngủ vì sợ triều cường 'nuốt nhà'

Hơn 200 hộ dân sống ven biển ở tỉnh Bình Định thấp thỏm, lo âu mỗi khi sóng lớn, triều cường xâm thực, thậm chí nhiều đêm mất ngủ vì sợ nhà bị 'ngoạm' lúc nào cũng không hay.

Trắng đêm chạy đua với triều cường, cứu kè biển ở Đà Nẵng

TP.HCM: Đắp bao cát ngăn triều cường tại đường Đặng Công Bỉnh

Khám phá thêm chủ đề

Triều cường ở TP.HCM Triều cường triều cường vượt lịch sử thời tiết TP.HCM Bán đảo Thanh Đa Đường Bình Quới phường Bình Quới sông Sài Gòn TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận