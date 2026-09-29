Gần 17 giờ chiều 28.9.2026, tại hẻm 137 đường Bình Quới (phường Bình Quới), nước ngập khoảng một phần bánh xe. Mực nước không quá sâu nhưng cũng đủ khiến người dân, shipper giao hàng vất vả hơn.

Tại đường Trần Xuân Soạn, triều cường ngày 28.9 lên khá chậm và rút tương đối nhanh. Khoảng hơn 18 giờ, nước dâng sát mép các hàng quán. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10 - 15 phút sau, nước rút hẳn, mặt đường nhanh chóng khô ráo trở lại. Nước vừa rút cũng là lúc người dân tranh thủ bày bàn ghế, bán đồ ăn cho khách.

Triều cường TP.HCM chưa đạt đỉnh: Tháng 10, 11 còn cao hơn

Chị Lê Thị Kim Phượng (49 tuổi), một người dân sống và buôn bán trên đường Trần Xuân Soạn, cho biết đợt triều này ngập nhẹ hơn những ngày trước.

"Nó đỡ ngập hơn mấy ngày trước. Vì trời nắng nên nước rút. Mưa thì nước phải ngập lên tới cỡ vỉa hè này, còn trời nắng thì đỡ. Triều cường lên thì không buôn bán gì được hết. Người ta đâu có ghé, ghé sợ chết máy xe", chị Phượng nói.

Đỉnh triều dịch về tối muộn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ven biển Nam bộ đang trong giai đoạn triều cao, dự báo kéo dài đến ngày 3.10. Tại TP.HCM, đợt triều này đáng lưu ý vì xuất hiện sau nhiều ngày mưa lớn.

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, điểm khác biệt của đợt triều lần này so với các đợt trong tháng 7, 8 là trước khi triều lên cao, TP.HCM đã trải qua nhiều ngày mưa lớn kéo dài.

Thời điểm triều đạt đỉnh những ngày này sẽ dịch dần về tối. Theo chuyên gia, những ngày đầu đợt triều, đỉnh buổi chiều rơi vào khoảng 16 - 17 giờ. Những ngày cuối có thể trễ đến 18 - 19 giờ, thậm chí 20 giờ.

"Ngày 29.9, đỉnh triều buổi sáng rơi vào khoảng 5 - 6 giờ sáng. Cứ mỗi ngày, đỉnh triều lại lùi, trễ thêm khoảng 30 phút. Buổi chiều, đỉnh triều rơi vào khoảng 18 - 20 giờ", bà Lan cho biết.

Đây cũng là thời điểm người dân tan tầm, đón con, di chuyển đông. Nếu mưa xuất hiện cùng lúc, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế trong khi nước triều dâng, nguy cơ mất an toàn giao thông sẽ tăng.

Đáng lưu ý, nguy hiểm khi ngập không chỉ nằm ở độ sâu của nước. Các hố ga, ổ gà, nắp cống hoặc khu vực thi công có thể bị che khuất. Nước mưa kết hợp nước triều cũng có thể tạo dòng chảy mạnh hoặc xoáy.

Tháng 10, 11 còn những đợt triều cao hơn

Đợt triều hiện tại sẽ giảm dần sau ngày 30.9. Tuy nhiên, theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, người dân TP.HCM vẫn cần lưu ý các đợt triều trong những tháng cuối năm.

"Tháng 7 là tháng mà đỉnh triều thấp nhất trong năm, còn tháng 11 là tháng mà đỉnh triều lớn nhất trong năm. Đợt triều tháng 9 này ở mức cao, cao nhất từ đầu mùa cho đến bây giờ, từ đầu năm cho đến bây giờ. Những đợt triều cường sắp tới trong tháng 10, tháng 11 còn cao hơn nữa", bà Lan nói.

Như vậy, đợt triều cuối tháng 9 chưa phải đợt cao nhất trong năm. Trong những tháng tới, đặc biệt là tháng 10 và 11, TP.HCM vẫn có thể đối mặt với những đợt triều cao hơn.

Trong khi đó, tháng 10 vẫn là thời điểm TP.HCM có khả năng xuất hiện mưa. Nếu mưa lớn xảy ra đúng lúc triều đạt đỉnh, tình trạng ngập có thể diễn biến phức tạp hơn.

Người dân tại các khu vực thường xuyên ngập do triều cần chủ động theo dõi dự báo, hạn chế đi vào những tuyến đường trũng thấp khi nước lên cao và đặc biệt cẩn trọng nếu mưa xuất hiện cùng lúc với triều cường.



