    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Triều cường vượt mức kỷ lục năm 2000, đường trước chợ Biên Hòa lênh láng nước

    Lê Lâm
    Lê Lâm
    Chiều 10.10. triều cường ở trạm Biên Hòa (trên sông Đồng Nai) đo được ở mức 2,2 m, vượt mức kỷ lục vào năm 2000. Khoảng 300 m đường Phan Văn Trị đoạn chợ Biên Hòa lênh láng nước.

    Đây là hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 10.10 trên đường Phan Văn Trị, đoạn từ Đình Tân Lân đến chợ Biên Hòa (thuộc phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai). Một đoạn đường bị ngập nước sông Đồng Nai do triều cường.

    Triều cường vượt mức kỷ lục năm 2000, đường trước chợ Biên Hòa lênh láng nước- Ảnh 1.

    Một đoạn đường dài khoảng 300 bị ngập nước từ sông Đồng Nai

    ẢNH: LÊ LÂM

    Triều cường vượt mức kỷ lục năm 2000, đường trước chợ Biên Hòa lênh láng nước- Ảnh 2.

    Mực nước ngập đường cao khoảng 30 cm, kéo dài từ khu vực Đình Tân Lân đến chợ Biên Hòa

    ẢNH: LÊ LÂM

    Triều cường vượt mức kỷ lục năm 2000, đường trước chợ Biên Hòa lênh láng nước- Ảnh 3.

    Theo Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai, triều cường ở trạm Biên Hòa trên sông Đồng Nai đo được lúc 16 giờ 30 phút ngày 10.10 đạt 2,2 m (vượt mức báo động ba 0,2 cm)

    ẢNH: LÊ LÂM

    Triều cường vượt mức kỷ lục năm 2000, đường trước chợ Biên Hòa lênh láng nước- Ảnh 4.

    Triền cường lên cao đã khiến nước sông dâng và tràn vào đường ven sông Nguyễn Văn Trị

    ẢNH: LÊ LÂM

    Triều cường vượt mức kỷ lục năm 2000, đường trước chợ Biên Hòa lênh láng nước- Ảnh 5.

    Ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết triều cường chiều 10.10 đã vượt mức kỷ lục vào năm 2000 (lúc đó là 2,1 m)

    ẢNH: LÊ LÂM

    Triều cường vượt mức kỷ lục năm 2000, đường trước chợ Biên Hòa lênh láng nước- Ảnh 6.

    Trước tình hình triều cường ở hạ du lên cao gây ngập các vùng trũng ven sông. Chiều 10.10, thủy điện Trị An đã giảm bớt lượng nước xả lũ. Đến 16 giờ cùng ngày, thủy điện Trị An ra thông báo sẽ tiếp tục giảm lượng nước xả lũ qua đập tràn. Cụ thể, lúc 8 giờ ngày 11.10 sẽ giảm từ 732 m³/giây xuống 586 m³/giây

    ẢNH: LÊ LÂM

    Tin liên quan

    Triều cường sông Đồng Nai lên cao, thủy điện lớn nhất miền Nam giảm xả lũ

    Triều cường sông Đồng Nai lên cao, thủy điện lớn nhất miền Nam giảm xả lũ

    Trước tình hình triều cường hạ du sông Đồng Nai đang ở mức cao, thủy điện Trị An đã tiến hành giảm lượng nước xả lũ qua đập tràn.

    Khám phá thêm chủ đề

    Triều cường chợ Biên Hòa Sông đồng nai Thủy điện Trị An Xả lũ

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận