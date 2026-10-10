Triều cường vượt mức kỷ lục năm 2000, đường trước chợ Biên Hòa lênh láng nước

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Chiều 10.10. triều cường ở trạm Biên Hòa (trên sông Đồng Nai) đo được ở mức 2,2 m, vượt mức kỷ lục vào năm 2000. Khoảng 300 m đường Phan Văn Trị đoạn chợ Biên Hòa lênh láng nước.
Đây là hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 10.10 trên đường Phan Văn Trị, đoạn từ Đình Tân Lân đến chợ Biên Hòa (thuộc phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai). Một đoạn đường bị ngập nước sông Đồng Nai do triều cường.
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