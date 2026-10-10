Triều cường vượt mức kỷ lục năm 2000, đường trước chợ Biên Hòa lênh láng nước

Trước tình hình triều cường ở hạ du lên cao gây ngập các vùng trũng ven sông. Chiều 10.10, thủy điện Trị An đã giảm bớt lượng nước xả lũ. Đến 16 giờ cùng ngày, thủy điện Trị An ra thông báo sẽ tiếp tục giảm lượng nước xả lũ qua đập tràn. Cụ thể, lúc 8 giờ ngày 11.10 sẽ giảm từ 732 m³/giây xuống 586 m³/giây

