Cận cảnh hiện trường sau vụ cháy trung tâm thương mại trong chợ Biên Hòa

Sáng 6.8, lực lượng Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy trung tâm thương mại trong chợ Biên Hòa.

Lực lượng công an tập trung khám nghiệm khu vực được cho là nơi lửa bùng cháy ẢNH: LÊ LÂM

Nơi bị cháy là trung tâm thương mại nằm trong khu vực chợ Biên Hòa (phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai) ẢNH: LÊ LÂM

Khu vực bị cháy có diện tích khoảng khoảng 900 m², nơi đây là các ki ốt bán vải, nhựa, cao su, mây tre đan và nhiều vật liệu dễ bắt lửa khác ẢNH: LÊ LÂM

Mới đầu lửa bốc cháy ở tầng dưới, sau đó lan rộng lên tầng trên. Tối qua 5.8, người dân đã dùng đá ném vỡ các tấm kính để lực lượng chữa cháy phun nước vào ẢNH: LÊ LÂM

Khu vực bị cháy được lượng chức năng lập hàng rào an ninh từ đêm 5.8 để phục vụ việc khám nghiệm, điều tra ẢNH: LÊ LÂM

Một chiến sĩ công an đang tìm dấu vết còn sót lại, điều tra nguyên nhân vụ cháy ẢNH: LÊ LÂM

Lực lượng công an cũng tiến hành thu thập dữ liệu camera an ninh ở xung quanh địa điểm cháy để phục vụ điều tra ẢNH: LÊ LÂM

Lực lượng chức năng đã huy động 31 xe cơ giới các loại cùng 151 cán bộ, chiến sĩ và đội viên trực tiếp tham gia chữa cháy, ngăn chặn, khống chế không để cháy lan các khu vực lân cận ẢNH: LÊ LÂM

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, khoảng 20 giờ 20 phút ngày 5.8, một đám cháy bất ngờ bùng lên bên trong chợ Biên Hòa. Do khu vực này tập trung nhiều ki ốt kinh doanh nối liền nhau nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng sang các quầy hàng lân cận, khói đen bốc cao nghi ngút.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Đồng Nai đã điều động nhiều phương tiện cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến 21 giờ 35 phút ngày 5.8, đám cháy cơ bản được khống chế, đến 22 giờ 10 phút thì vụ cháy được dập tắt hoàn toàn.