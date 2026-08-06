Cận cảnh hiện trường sau vụ cháy trung tâm thương mại trong chợ Biên Hòa

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, khoảng 20 giờ 20 phút ngày 5.8, một đám cháy bất ngờ bùng lên bên trong chợ Biên Hòa. Do khu vực này tập trung nhiều ki ốt kinh doanh nối liền nhau nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng sang các quầy hàng lân cận, khói đen bốc cao nghi ngút.
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Đồng Nai đã điều động nhiều phương tiện cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.
Đến 21 giờ 35 phút ngày 5.8, đám cháy cơ bản được khống chế, đến 22 giờ 10 phút thì vụ cháy được dập tắt hoàn toàn.
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