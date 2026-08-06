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Thời sự

Cận cảnh hiện trường sau vụ cháy trung tâm thương mại trong chợ Biên Hòa

Lê Lâm
Lê Lâm
Lực lượng Công an thành phố Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy trung tâm thương mại trong khu vực chợ Biên Hòa.

Sáng 6.8, lực lượng Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy trung tâm thương mại trong chợ Biên Hòa.

Chùm ảnh: Hiện trường vụ cháy trung tâm thương mại trong chợ Biên Hòa - Ảnh 1.

Lực lượng công an tập trung khám nghiệm khu vực được cho là nơi lửa bùng cháy

ẢNH: LÊ LÂM

Chùm ảnh: Hiện trường vụ cháy trung tâm thương mại trong chợ Biên Hòa - Ảnh 2.

Nơi bị cháy là trung tâm thương mại nằm trong khu vực chợ Biên Hòa (phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai)

ẢNH: LÊ LÂM

Chùm ảnh: Hiện trường vụ cháy trung tâm thương mại trong chợ Biên Hòa - Ảnh 3.

Khu vực bị cháy có diện tích khoảng khoảng 900 m², nơi đây là các ki ốt bán vải, nhựa, cao su, mây tre đan và nhiều vật liệu dễ bắt lửa khác

ẢNH: LÊ LÂM

Chùm ảnh: Hiện trường vụ cháy trung tâm thương mại trong chợ Biên Hòa - Ảnh 4.

Mới đầu lửa bốc cháy ở tầng dưới, sau đó lan rộng lên tầng trên. Tối qua 5.8, người dân đã dùng đá ném vỡ các tấm kính để lực lượng chữa cháy phun nước vào

ẢNH: LÊ LÂM

Chùm ảnh: Hiện trường vụ cháy trung tâm thương mại trong chợ Biên Hòa - Ảnh 5.

Khu vực bị cháy được lượng chức năng lập hàng rào an ninh từ đêm 5.8 để phục vụ việc khám nghiệm, điều tra

ẢNH: LÊ LÂM

Chùm ảnh: Hiện trường vụ cháy trung tâm thương mại trong chợ Biên Hòa - Ảnh 6.

Một chiến sĩ công an đang tìm dấu vết còn sót lại, điều tra nguyên nhân vụ cháy

ẢNH: LÊ LÂM

Chùm ảnh: Hiện trường vụ cháy trung tâm thương mại trong chợ Biên Hòa - Ảnh 7.

Lực lượng công an cũng tiến hành thu thập dữ liệu camera an ninh ở xung quanh địa điểm cháy để phục vụ điều tra

ẢNH: LÊ LÂM

Chùm ảnh: Hiện trường vụ cháy trung tâm thương mại trong chợ Biên Hòa - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng đã huy động 31 xe cơ giới các loại cùng 151 cán bộ, chiến sĩ và đội viên trực tiếp tham gia chữa cháy, ngăn chặn, khống chế không để cháy lan các khu vực lân cận

ẢNH: LÊ LÂM

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, khoảng 20 giờ 20 phút ngày 5.8, một đám cháy bất ngờ bùng lên bên trong chợ Biên Hòa. Do khu vực này tập trung nhiều ki ốt kinh doanh nối liền nhau nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng sang các quầy hàng lân cận, khói đen bốc cao nghi ngút.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Đồng Nai đã điều động nhiều phương tiện cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến 21 giờ 35 phút ngày 5.8, đám cháy cơ bản được khống chế, đến 22 giờ 10 phút thì vụ cháy được dập tắt hoàn toàn. 

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Tối 5.8, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại một ki ốt bên trong chợ Biên Hòa (phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai) sau đó cháy lan ra xung quanh, khói đen bốc cao nghi ngút.

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