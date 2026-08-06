Huy động lực lượng 'khủng' để khống chế đám cháy trong khu vực chợ Biên Hòa

Sáng 6.8, Công an thành phố Đồng Nai cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại trung tâm thương mại nằm trong khu vực chợ Biên Hòa.

Hiện trường vụ cháy ẢNH: LANG THANG BIÊN HòA

Trước đó, vào tối 5.8, đã xảy ra cháy tại trung tâm thương mại của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Đồng Nai (nằm trong khu vực chợ Biên Hòa, thuộc phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai).

Lực lượng PCCC tiếp cận hiện trường ẢNH: LÊ LÂM

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Đồng Nai đã điều động 5 xe chỉ huy, 1 xe thang, 14 xe chữa cháy, 2 xe bồn cùng 102 cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa.

Khu vực cháy là trung tâm thương mại nằm trong khu vực chợ Biên Hòa ẢNH: LÊ LÂM

Các lực lượng khác của Công an thành phố cũng được huy động để điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh và hỗ trợ công tác chữa cháy: gồm Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Trấn Biên.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an thành phố (áo trắng) chỉ đạo công tác chữa cháy ẢNH: LÊ LÂM

Bên cạnh đó, còn có sự chi viện của nhiều lực lượng quân đội gồm: Trung đoàn 935, Tiểu đoàn Tên lửa 43, Nhà máy Z114, Lữ đoàn 918, cùng nhiều công ty có phương tiện chữa cháy như Pouchen Việt Nam, Công ty CP Đô thị Amata Biên Hòa, Công ty CP Sonadezi Giang Điền, Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa. Tổng cộng có 9 xe chữa cháy và 46 đội viên lực lượng PCCC và CNCH chuyên ngành tham gia phối hợp chữa cháy.

Lực lượng quân đội (áo vàng) chi viện tham gia chữa cháy ẢNH: LÊ LÂM

Ban Chỉ huy chữa cháy do đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an thành phố làm Trưởng ban; đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó giám đốc Công an thành phố trực tiếp chỉ huy các mũi chữa cháy. Tổng cộng đã huy động 31 xe cơ giới các loại cùng 151 cán bộ, chiến sĩ và đội viên trực tiếp tham gia chữa cháy.

31 xe cơ giới các loại cùng 151 cán bộ, chiến sĩ và đội viên trực tiếp tham gia chữa cháy ẢNH: LÊ LÂM

Theo Công an thành phố Đồng Nai, đám cháy xảy ra tại khu vực ki-ốt có kết cấu bê tông cốt thép, gồm 2 tầng. Do bên trong chứa lượng lớn hàng hóa dễ cháy như vải, nhựa, cao su, mây tre đan và nhiều vật liệu dễ bắt lửa khác nên ngọn lửa phát triển rất nhanh.

Hiện trường vụ cháy ẢNH: LÊ LÂM

Ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương tổ chức trinh sát, triển khai đồng bộ nhiều mũi chữa cháy, phun nước làm mát, ngăn chặn cháy lan và bảo vệ các khu vực xung quanh.

Lực lượng PCCC và CNCH tiếp cận khu vực trên lầu để chữa cháy ẢNH: LÊ LÂM

Đến 21 giờ 35 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, đến 22 giờ 10 phút thì vụ cháy được dập tắt hoàn toàn. Thống kê ban đầu, diện tích cháy khoảng 900 m²; vụ cháy không gây thiệt hại về người, còn thiệt hại về tài sản đang được tiếp tục thống kê, đánh giá.

Ông Nguyễn Kim Long, Phó chủ tịch Thường trực thành phố Đồng Nai (bìa trái) có mặt tại hiện trường tham gia công tác chỉ đạo ẢNH: LÊ LÂM

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai (thứ 2 từ phải qua) cùng Phó chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Hồ Văn Hà (bìa trái) và đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an thành phố (bìa phải) tại hiện trường ẢNH: LÊ LÂM

Chủ tịch cùng 3 Phó chủ tịch UBND thành phố đến hiện trường Trước tính chất phức tạp của vụ cháy, trong tối qua, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai; ông Nguyễn Kim Long, Phó chủ tịch Thường trực và 2 Phó chủ tịch là ông Hồ Văn Hà, ông Nguyễn Tuấn Anh đã đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy. Lãnh đạo UBND phường Trấn Biên cũng có mặt từ sớm tham gia công tác chỉ đạo.



