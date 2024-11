Triệu hồi hơn 11.000 xe Honda CR-V, Civic tại Việt Nam dính lỗi thước lái

Bên cạnh nỗ lực làm mới mẫu mã, Honda cũng đang đối mặt với việc triệu hồi để khắc phục lỗi phát sinh với hàng chục ngàn xe tại Việt Nam. Sau một số thị trường trong khu vực cũng như trên thế giới, mới đây đến lượt khách hàng sở hữu Honda CR-V, Civic và thậm chí cả Civic Type R được Honda Việt Nam (HVN) thông báo triệu hồi xe để khắc phục lỗi liên quan đến thước lái.

Honda Việt Nam triển khai chương trình triệu hồi 11.005 xe ô tô của hãng tại Việt Nam để kiểm tra, khắc phục lỗi thước lái Ảnh: Bá Hùng

Theo HVN, bắt đầu từ tháng 12 tới, Honda Việt Nam bắt đầu triển khai chương trình triệu hồi 11.005 xe ô tô của hãng tại Việt Nam để kiểm tra, khắc phục lỗi thước lái. Trong số này, có 7.104 xe Honda CR-V lắp ráp tại Việt Nam cũng như nhập khẩu từ Thái Lan có thời gian xuất xưởng từ ngày 18.9.2023 - 25.9.2024. Bên cạnh đó, còn có 3.870 xe Honda Civic nhập khẩu tại Thái Lan, được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 3.11.2021 - 17.11.2023. Số còn lại được xác định gồm 31 chiếc Honda Civic Type R nhập khẩu từ Nhật Bản.

Trong thông báo mới nhất, phía HVN cho biết các xe thuộc diện triệu hồi có thể có hiện tượng tiếng kêu bất thường hoặc rung khi đánh lái, dù vậy Honda không nêu chi tiết nguyên nhân. Các chủ xe có xe Honda thuộc diện triệu hồi sẽ được HVN thông báo qua thư tay, thư điện tử (email) hoặc điện thoại trực tiếp dựa trên thông tin chủ sở hữu của xe đã đăng ký trên hệ thống quản lý khách hàng của HVN.

Phía HVN cũng đưa ra khuyến cáo: "Dù chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn nào do vấn đề trên xảy ra trên thị trường Việt Nam, nhưng chúng tôi cũng khuyến cáo khách hàng vì quyền lợi và an toàn của mình, nhanh chóng mang xe tới các nhà phân phối ô tô Honda để được kiểm tra, thay thế phụ tùng".

Thời gian kiểm tra, sửa chữa mỗi xe thuộc diện ảnh hưởng mất khoảng 30 phút đến 4 giờ

Để khắc phục hiện tượng tiếng kêu bất thường hoặc rung khi đánh lái, HVN đưa ra phương án sửa chữa phụ tùng thước lái. Chi phí cho việc kiểm tra, thay thế các phụ tùng bị ảnh hưởng sẽ do HVN chi trả.

Đợt triệu hồi hơn 11.000 xe Honda CR-V, Civic và Civic Type R bị lỗi liên quan đến thước lái sẽ được HVN triển khai bắt đầu từ tháng 12.2024 tại các nhà phân phối ô tô Honda. Thời gian kiểm tra, sửa chữa mỗi xe thuộc diện ảnh hưởng mất khoảng 30 phút đến 4 giờ.

Đây là một trong những đợt triệu hồi có số lượng ô tô bị ảnh hưởng nhiều nhất của Honda Việt Nam tính từ đầu năm 2024 đến nay. Trong khi đó, sau 3 quý đầu năm 2024, HVN đã bán ra thị trường 17.654 xe ô tô các loại, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.