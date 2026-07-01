Triệu hồi hơn 13.600 xe Hyundai Tucson tại Việt Nam để cập nhật phần mềm

Những năm gần đây, Hyundai Tucson được xem một trong những dòng sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu xe Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam. Trong bối cảnh những mẫu mã như Hyundai Accent, Hyundai Santa Fe… đang mất dần sức hút, Tucson nổi lên trở thành dòng sản phẩm chủ lực, gồng gánh doanh số cho Hyundai tại Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian gần đây, mẫu Crossover 5 chỗ này liên tục dính lỗi dẫn đến việc phải triệu hồi để kiểm tra, khắc phục.

Khi đợt triệu hồi gần 3.800 xe bắt đầu vào giữa tháng 5.2026 do lỗi liên quan đến bảng đồng hồ táp-lô chưa kịp lắng xuống, mới đây chương trình triệu hồi xe do Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) triển khai tiếp tục gọi tên Tucson. Theo đó, HTV vừa thông báo triệu hồi mẫu Hyundai Tucson thuộc đời 2024 - 2026 với số lượng tổng cộng lên tới 13.628 xe, gồm 4 phiên bản khác nhau, do lỗi liên quan đến phần mềm điều khiển camera trước của hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA).

Hyundai Thành Công Việt Nam vừa thông báo triệu hồi mẫu Hyundai Tucson thuộc đời 2024 - 2026 với số lượng tổng cộng lên tới 13.628 xe Ảnh: Bá Hùng

Tất cả các xe Hyundai Tucson thuộc diện triệu hồi lần này được xác định sản xuất lắp ráp tại nhà máy thuộc liên doanh HTV tại Việt Nam và xuất xưởng trong khoảng thời gian từ ngày 2.10.2024 - 2.6.2026. Phần lớn đã được bàn giao đến tay khách hàng.

Hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA) trên Hyundai Tucson được thiết kế nhằm hỗ trợ phát hiện và giám sát phương tiện phía trước, đồng thời nhận diện xe hai bánh có động cơ, người đi bộ và người đi xe đạp để cảnh báo và hỗ trợ phanh khi cần thiết.

Hyundai Tucson bị lỗi liên quan đến phần mềm điều khiển camera trước của hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA) Ảnh: HTV

Trước đó, qua kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, tập đoàn Hyundai Hàn Quốc (HMC) ghi nhận phần mềm điều khiển camera trước của hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA) trên một số xe Hyundai Tucson được cài đặt thông số dự báo nguy cơ va chạm ở mức nhạy hơn so với thiết kế tối ưu. Trong một số tình huống giao thông nhất định, điều này có thể khiến hệ thống phát cảnh báo và hỗ trợ giảm tốc sớm hơn dự kiến nhằm tăng cường khả năng phòng tránh va chạm.

Do đó, để tối ưu hóa trải nghiệm và đảm bảo hệ thống FCA hoạt động hiệu quả, Hyundai triển khai chương trình cập nhật phần mềm điều khiển. Đợi triệu hồi này được thực hiện theo chương trình toàn cầu của Tập đoàn Hyundai Hàn Quốc (HMC).

Theo Hyundai, việc cập nhật phần mềm chỉ nhằm tinh chỉnh các tham số vận hành của hệ thống, giúp chức năng cảnh báo và hỗ trợ phanh hoạt động hài hòa hơn trong thực tế sử dụng, đồng thời không làm thay đổi hay ảnh hưởng đến các chức năng an toàn cốt lõi của xe.

Khoảng 3 năm trở lại đây, Tucson là một trong những dòng xe Crossover hút khách nhất của Hyundai tại Việt Nam Ảnh: Bá Hùng

Tất cả các xe trong diện triệu hồi lần này sẽ được kiểm tra, cập nhật phần mềm miễn phí. Đợt triệu hồi này sẽ kéo dài từ ngày 29.6.2026 đến 29.6.2035.

Khoảng 3 năm trở lại đây, Tucson là một trong những dòng xe Crossover hút khách nhất của Hyundai tại Việt Nam. Năm ngoái, HTV đã bán ra thị trường 9.243 xe Hyundai Tucson thuộc các phiên bản khác nhau. Sau 5 tháng đầu năm 2026, Tucson đạt danh số bán 3.796 xe.