Phóng sự "Triều kịch - Hồi trống thời gian" là hành trình nghệ thuật đầy xúc động của Hí kịch Triều Châu (Triều kịch), khắc họa sự đối lập gay gắt giữa thời kỳ hoàng kim rực rỡ và cuộc chiến sinh tồn lặng lẽ trong dòng chảy đương đại.

Triều kịch - Hồi trống thời gian | Phim ngắn Vietnamese 2026

Phóng sự không chỉ đi sâu vào những giá trị nghệ thuật đặc sắc và vai trò của nó trong văn hóa Chợ Lớn, mà còn là một góc nhìn từ người trẻ về một di sản đang đứng bên bờ vực mai một.

Bởi di sản văn hóa chỉ thực sự sống và phát triển khi được thế hệ trẻ thấu cảm và chủ động hít thở bầu không khí của thời đại mới.