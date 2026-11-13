Triệu Lệ Dĩnh đâm đơn kiện vì bị 'đánh cắp gương mặt'

Triệu Lệ Dĩnh sở hữu lượng fan đông đảo nhờ đóng chính nhiều phim truyền hình ăn khách. Cũng vì sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nữ diễn viên, nhiều đối tượng đã tự ý dùng hình ảnh cô để trục lợi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM GIÓ THỔI BÁN HẠ

Theo Sina hôm 12.11, hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh đã bị các đối tượng tự ý sử dụng ứng dụng công nghệ AI để "ghép" gương mặt cô vào nhân vật trong các bộ phim ngắn nhằm thu hút lượng người xem, thu lợi bất chính. Trước tình trạng này, nữ diễn viên 8X quyết định chính thức khởi kiện đơn vị vận hành nền tảng phim ngắn Hongguo Short Drama và công ty mẹ là Công ty TNHH Dịch vụ thông tin Douyin Beijing cùng một đối tượng họ Sử có liên quan đến vụ việc.

Trong lần hành động này, phía Triệu Lệ Dĩnh quyết truy cứu trách nhiệm toàn diện, chỉ đích danh cả nền tảng lẫn cá nhân. Trong đơn kiện, phía sao phim Sở Kiều truyện chỉ rõ rằng các bộ phim ngắn có liên quan đã cố tình "thay đầu", ghép khuôn mặt của cô vào các nhân vật trong phim. Thậm chí, hình ảnh cá nhân của nữ nghệ sĩ còn bị đánh cắp để sử dụng làm ảnh bìa quảng bá phim nhằm thu hút khán giả, dẫn dắt lưu lượng truy cập nhằm phục vụ mục đích thương mại, trục lợi bất chính.

Để quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Triệu Lệ Dĩnh yêu cầu tòa án buộc tất cả các bị đơn lập tức chấm dứt hành vi xâm phạm, gỡ bỏ toàn bộ nội dung có liên quan khỏi nền tảng, đồng thời công khai xin lỗi. Bên cạnh đó, các bị đơn phải bồi thường tổng cộng 810.000 nhân dân tệ (hơn 3,1 tỉ đồng), bao gồm thiệt hại kinh tế và những chi phí hợp lý phát sinh trong quá trình bảo vệ quyền lợi.

Đây trở thành vụ kiện đầu tiên trong giới giải trí Trung Quốc mà ở đó, một nghệ sĩ trực tiếp yêu cầu nền tảng chịu trách nhiệm trước tình trạng AI tự ý đánh cắp và sử dụng hình ảnh cá nhân. Hiện vụ việc đang chờ phán quyết cuối cùng từ phía tòa án.

Thấy gì từ động thái của Triệu Lệ Dĩnh?

Động thái của Triệu Lệ Dĩnh trong vụ việc lần này thu hút sự quan tâm của công chúng cũng như nghệ sĩ trong ngành ẢNH: AFP

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, trong những năm gần đây, thị trường phim ngắn chiếu mạng tại xứ tỉ dân phát triển với tốc độ chóng mặt. Để thu hút sự chú ý và lượt xem, không ít đối tượng trục lợi đã liên tục tự ý sử dụng hình ảnh của các nghệ sĩ nổi tiếng, áp dụng công nghệ AI hoán đổi khuôn mặt để tạo nội dung trái phép. Sina cho biết, trước Triệu Lệ Dĩnh, nhiều nghệ sĩ xứ Trung: Đặng Vi, Dương Tử, Dịch Dương Thiên Tỉ… cũng bị các nền tảng tự ý sử dụng hình ảnh theo phương thức tương tự khiến đại diện của họ phải có những động thái bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Theo HK01, trong những vụ kiện bảo vệ quyền hình ảnh tương tự trước đây, nghệ sĩ thường chỉ có thể khởi kiện nhà sản xuất phim ngắn hoặc người đăng tải nội dung. Trong khi đó, các nền tảng lớn thường sử dụng những lý do như "trung lập về mặt công nghệ", "nội dung do người dùng tự tải lên" hay "chỉ cung cấp dịch vụ lưu trữ" để thoái thác trách nhiệm và tránh bị liên đới.

Tuy nhiên, lần này Triệu Lệ Dĩnh đã phá vỡ tiền lệ khi trực tiếp nhắm đến đơn vị vận hành nền tảng và cả tập đoàn công nghệ đứng phía sau. Điều này khiến trọng tâm tranh luận của phiên tòa tập trung vào hai vấn đề: Liệu các nền tảng có thể tiếp tục viện dẫn lý do "chỉ cung cấp dịch vụ lưu trữ" để được miễn trừ trách nhiệm hay không? Và liệu họ có nghĩa vụ giám sát, kiểm soát nội dung do AI tạo ra, bao gồm cả việc kiểm duyệt trước khi đăng tải và quản lý trong quá trình phát tán hay không?

Giới quan sát nhìn chung nhận định rằng việc Triệu Lệ Dĩnh kiên quyết đứng lên bảo vệ quyền lợi lần này không chỉ nhằm đòi lại công bằng cho bản thân. Kết quả phán quyết của vụ kiện còn có thể tạo ra một ranh giới pháp lý rõ ràng đối với hành vi xâm phạm quyền hình ảnh cá nhân thông qua các nội dung do AI tạo ra, đồng thời có khả năng trở thành tiền lệ quan trọng trong việc xác định trách nhiệm pháp lý của các nền tảng trực tuyến tại Trung Quốc.