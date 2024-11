Triệu Lộ Tư và bạn diễn lộ cảnh thân mật quá mức

Lưu Vũ Ninh và Triệu Lộ Tư trong Rèm ngọc châu sa ẢNH: POSTER PHIM

Từ khi lên sóng vào đầu tháng 11 đến nay, Rèm ngọc châu sa đẩy mạnh tuyên truyền phim. Đặc biệt, dàn sao Hoa ngữ của tác phẩm có nhiều màn tương tác thân thiết như trò chuyện tại sự kiện, đi dạo phố ăn uống, livestream nấu nướng và dùng bữa cùng nhau… Mới đây, cặp diễn viên chính Lưu Vũ Ninh và Triệu Lộ Tư gây sốt với video tình tứ ngoài đời.

Clip ghi lại cảnh Lưu Vũ Ninh bất ngờ xuất hiện từ phía sau ôm Triệu Lộ Tư và ngậm cây kẹo trên tay cô. Khoảnh khắc ngọt ngào của họ nhanh chóng được lan truyền rầm rộ, trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Tính đến sáng 11.11, video đã đạt hơn 1 triệu lượt thả tim trên nền tảng Douyin.

Video thân thiết của cả hai gây tranh cãi ẢNH: WEIBO NV

Nhiều fan gán ghép Lưu Vũ Ninh và Triệu Lộ Tư ngoài đời ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều dân mạng khen ngợi Lưu Vũ Ninh và Triệu Lộ Tư đáng yêu, bùng nổ "phản ứng hóa học" từ trên màn ảnh đến ngoài đời. Đông đảo bình luận còn thích thú mong muốn hai ngôi sao Hoa ngữ này "phim giả tình thật" vì trông quá xứng đôi.

Tuy nhiên, video trên cũng nhận không ít phản hồi tiêu cực. Vài khán giả mỉa mai Lưu Vũ Ninh và Triệu Lộ Tư đang quảng bá phim quá mức cần thiết. Sohu (Trung Quốc) cho hay một bộ phận fan của Triệu Lộ Tư tẩy chay và yêu cầu xóa clip, cũng như tỏ ra không ủng hộ hình thức quay video lãng mạn nhằm tuyên truyền phim lần này.

Cặp sao Hoa ngữ đình đám có nhiều hành động tình tứ trong một bộ ảnh gần đây ẢNH: WEIBO NV

Bất chấp các luồng phản ứng trái chiều, video Lưu Vũ Ninh ôm Triệu Lộ Tư từ phía sau vẫn thu hút nhiều lượt xem, thả tim và bình luận. Đồng thời, người xem cũng kỳ vọng vào diễn biến mối quan hệ giữa Yến Tử Kinh (Lưu Vũ Ninh đóng) và Đoan Ngọ (Triệu Lộ Tư) trong các tập tiếp theo Rèm ngọc châu sa.

Ở những tập gần đây, Yến Tử Kinh và Đoan Ngọ chính thức xác định tình cảm. Tuy nhiên, hạnh phúc chẳng bao lâu thì cả hai trải qua biến cố lớn, hiểu lầm lẫn nhau. Vì sợ Đoan Ngọ bị liên luỵ, Yến Tử Kinh buộc phải đẩy người yêu ra xa, khiến cô càng uất hận hơn.

Được biết, Rèm ngọc châu sa đánh dấu màn tái hợp của hai diễn viên sau Trường Ca hành. Năm ngoái, khi Lưu Vũ Ninh và Triệu Lộ Tư xác nhận đóng cặp một lần nữa đã vấp phải làn sóng tranh cãi. Bởi nhiều fan của hai diễn viên không muốn thần tượng tiếp tục hợp tác với người kia.

Tương tác của Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh từ màn ảnh đến đời thường nhận về nhiều sự quan tâm ẢNH: WEIBO NV

Rèm ngọc châu sa (tựa tiếng Anh: The Story of Pearl Girl) được chuyển thể từ tiểu thuyết Tiền truyện Côn Sơn Ngọc. Nội dung phim xoay quanh cuộc đời sóng gió, sự trưởng thành và con đường đi tìm tự do của Đoan Ngọ. Trong quá trình đó, Đoan Ngọ gặp phải Yến Tử Kinh. Cả hai từ những hiểu lầm, oán hận trở nên đồng cảm, quyết định sát cánh bên nhau vượt qua khó khăn.

Ngoài Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh, Rèm ngọc châu sa còn quy tụ dàn sao Hoa ngữ như: Đường Hiểu Thiên, Thượng Tân Nguyệt, Tạ Khả Dần, Đường Chấn Siêu… Đáng chú ý, diễn xuất của Triệu Lộ Tư trong Rèm ngọc châu sa được khen ngợi là có bước tiến lớn so với những dự án trước. Trong khi đó, Lưu Vũ Ninh lại bị chê bai ngoại hình không phù hợp đóng phim cổ trang.