Triệu tập 35 côn đồ 'liên minh đường phố' học đòi chia khu vực quản lý

Chiều 7.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã triệu tập 35 côn đồ tuổi thanh thiếu niên để làm rõ vụ gây rối trật tự trên địa bàn Q.Hải Châu.

Trước đó, rạng sáng 2.3, Phòng Cảnh sát hình sự nhận thông tin về việc có nhóm côn đồ mang theo hung khí tự chế như dao phóng lợn, cây ba chĩa, kiếm Nhật, bom xăng làm từ vỏ chai thủy tinh…, phóng xe tốc độ cao trên địa bàn Q.Hải Châu.

Nhóm này điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, vung hung khí ra oai, đe dọa người đi đường, gây rối trật tự công cộng.

Phòng Cảnh sát hình sự chỉ đạo lực lượng trinh sát phối hợp tổ cảnh sát hình sự đóng tại khu vực 1 (Q.Hải Châu) và công an các phường xác minh, truy xét.

Từ ngày 3 - 7.3, Phòng Cảnh sát hình sự triệu tập tổng cộng 35 thanh thiếu niên lên làm rõ. Qua sàng lọc, trong đó có 24 côn đồ trong nhóm "Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn".

Theo khai nhận, số thanh thiếu niên này ngụ ở Q.Sơn Trà và Q.Ngũ Hành Sơn. Sau khi biết Công an TP.Đà Nẵng bỏ công an quận huyện, tạm thời phân 4 khu vực, 2 nhóm côn đồ học đòi thành lập "liên minh đường phố" để quản lý địa bàn, lấy tên "Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn" theo khu vực 2 của Công an TP.Đà Nẵng.

Nhóm côn đồ bị triệu tập làm rõ ẢNH: NGUYỄN TÚ

Sau khi thành lập "liên minh", khoảng 0 giờ 30 ngày 2.3, nhóm 24 côn đồ mang theo 2 dao tự chế, 1 cây sắt ba chĩa, nhiều chai bom xăng tập trung tại khu vực gần âu thuyền Thọ Quang (Q.Sơn Trà).

Cả nhóm thống nhất phóng xe qua các tuyến đường Ngô Quyền, cầu Tiên Sơn, đường 2.9... nhằm ra oai, nếu gặp nhóm thanh niên nào trên đường sẽ đuổi chém. Trên đường đi, nhiều thanh thiếu niên khác cũng nhập bọn.

Tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu), nhóm này gặp một nhóm khoảng 11 người lưu thông ở chiều ngược lại. Dù không mâu thuẫn, nhóm "Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn" vẫn khiêu khích và truy đuổi.

Dao phóng lợn, kiếm Nhật thu giữ được ẢNH: NGUYỄN TÚ

Nhóm 11 thanh thiếu niên chạy thoát, nhưng có 2 người đi xe máy khác, không liên quan bị nhóm "Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn" đuổi đánh.

Lực lượng tuần tra của Công an TP.Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ đã vào cuộc ngăn chặn, cả nhóm liền bỏ chạy tán loạn. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục truy xét các đồng bọn còn lại trong nhóm "liên minh đường phố" này.