Triều Tiên 'phản pháo' cảnh báo an ninh mạng của Mỹ và đồng minh

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4.8 đăng tải tuyên bố của một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên, được cho là lời đáp trả đối với cảnh báo mới đây của Mỹ và các đồng minh.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) sử dụng máy tính trong một chuyến thăm đơn vị quân đội ẢNH: REUTERS

Hôm 31.7, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và 8 nước khác cảnh báo rằng các nhân viên công nghệ thông tin của Triều Tiên sử dụng danh tính giả để nhận việc làm từ xa và mang về nguồn thu phục vụ cho chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này.

Theo Reuters, các nước cảnh báo rằng những nhân viên này có thể đặt ra mối đe dọa nguy hiểm cho những nhà tuyển dụng và đã liên quan đến việc đánh cắp dữ liệu, tiền kỹ thuật số và thông tin nhạy cảm bằng các công cụ ngày càng tinh vi như trí tuệ nhân tạo (AI).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng tuyên bố chung này là "một lời buộc tội chính trị rập khuôn với mục đích nham hiểm nhằm làm hoen ố hình ảnh" của Triều Tiên.

"Thật phi lô gic khi Mỹ, vốn sở hữu và vận hành lực lượng mạng lớn nhất thế giới bằng cách độc quyền tài nguyên lõi của không gian mạng, lại đang nói về 'mối đe dọa mạng' từ các nước khác. Và đó chỉ là cái cớ để biện minh cho chính sách bất hợp pháp của họ trong việc gây áp lực lên các quốc gia có chủ quyền", người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói.

Vị này cáo buộc Mỹ đang quân sự hóa không gian mạng thông qua các năng lực tác chiến mạng và tập trận trên mạng với đồng minh. Người phát ngôn tuyên bố Triều Tiên sẽ không dung thứ cho những hành động mang động cơ chính trị, sử dụng các vấn đề mạng như công cụ để gây sức ép lên nước khác.