Triều Tiên thông qua biện pháp tăng cường lực lượng hạt nhân

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un thị sát hệ thống vũ khí tác chiến trên tàu khu trục Kang Kon, bao gồm vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược, tại một địa điểm chưa xác định ở Triều Tiên hôm 3.7 ảnh: kcna via reuters

Theo hãng thông tấn KCNA hôm nay 10.7, tuyên bố trên đã được đưa ra tại hội nghị mở rộng của Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên diễn ra hôm 9.7.

Hội nghị đã thông qua những biện pháp hướng đến mở rộng lực lượng hạt nhân, trong đó có quyết định tăng cường lực lượng hạt nhân về chất lẫn lượng, và thúc đẩy kế hoạch chuẩn hóa, hiện đại hóa các căn cứ quân sự, theo bản tin của KCNA.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các hệ thống tác chiến cũng sẽ được nâng cấp, và Bình Nhưỡng sẽ có động thái đẩy nhanh quá trình xây dựng các căn cứ hải quân hiện đại.

Tại hội nghị, Chủ tịch Kim Jong-un của Triều Tiên, đồng thời đứng đầu Quân ủy Trung ương, nhấn mạnh hòa bình và an ninh của đất nước chỉ có thể đạt được với một quân đội mạnh mẽ và khả năng đối phó, kiểm soát mọi mối đe dọa.

Hồi đầu tháng, ông Kim Jong-un giám sát các vụ thử vũ khí trên tàu khu trục Kang Kon 5.000 tấn, trong đó có vụ bắn thử tên lửa hành trình chiến lược, tại một địa điểm không xác định ở Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo cũng cam kết sẽ trang bị cho hải quân nước này các dòng vũ khí hạt nhân.

Trước đó, hồi tháng 6 ông Kim tuyên bố vấn đề phi hạt nhân hóa đã “được quyết định dứt điểm và không thể đảo ngược”, và lên án các cuộc thảo luận gần đây giữa Mỹ và Hàn Quốc về răn đe hạt nhân đối với nước này.