Trong một tuyên bố do KCNA đăng tải, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng động thái trên là để đáp trả quyết định của Thụy Sĩ áp đặt lệnh cấm vận đối với Trại Thiếu nhi quốc tế Songdowon ở Triều Tiên, gọi đó là một hành động thù địch công khai, theo Reuters.

Bộ này đã triệu tập người đứng đầu văn phòng ngoại giao Thụy Sĩ là ông Sylvain Astier, và trao một bản ghi nhớ yêu cầu ông đóng cửa văn phòng, theo KCNA.

"Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên tuyên bố người đứng đầu văn phòng ngoại giao Thụy Sĩ tại CHDC Triều Tiên là người không được hoan nghênh và yêu cầu ông rời khỏi đất nước trong vòng 48 giờ", KCNA viết.

Bà Kim Yo-jong trong một sự kiện hồi năm 2025 Ảnh: AFP

Hôm 24.11, bà Kim Yo-jong, Trưởng ban Tổng vụ Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã lên án việc cấm vận Trại Thiếu nhi quốc tế Songdowon, đồng thời thông báo cân nhắc đóng cửa văn phòng ngoại giao Thụy Sĩ.

Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ hôm 24.11 khẳng định chính sách cấm vận của Bern độc lập với việc mở lại văn phòng ngoại giao, và cho rằng việc này được thực hiện "phù hợp với chính sách đối ngoại toàn cầu của chúng tôi".

"Mục đích là duy trì các kênh đối thoại, kể cả với những quốc gia mà chúng tôi có bất đồng về một số vấn đề", Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ nhấn mạnh trong một bình luận gửi qua email, theo Reuters.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Bern đối với việc trưởng văn phòng ngoại giao bị trục xuất.

Văn phòng ngoại giao Thụy Sĩ tại Bình Nhưỡng chính thức được mở cửa trở lại vào cuối tháng 10, trùng với thời điểm diễn ra chuyến thăm của Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một bộ trưởng Thụy Sĩ tới Bình Nhưỡng kể từ năm 2003, theo AFP.