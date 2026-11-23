Phát biểu tại lễ tiếp nhận quốc thư của các đại sứ nước ngoài mới được bổ nhiệm, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cảnh báo thế giới đang đối mặt tình trạng bất ổn an ninh cùng những biến động chính trị, kinh tế sâu sắc.

"Tình hình quốc tế hiện nay đang làm thay đổi đáng kể nhận thức của chúng ta về chủ quyền và an ninh quốc gia", Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23.11 dẫn lời ông Kim.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự sự kiện tiếp nhận ủy nhiệm thư từ các đại sứ mới được bổ nhiệm của nhiều quốc gia tại Bình Nhưỡng ngày 23.11.2026 ẢNH: REUTERS

Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục xây dựng sức mạnh và năng lực cần thiết để bảo đảm an ninh, hòa bình. "Triều Tiên không theo đuổi bá quyền cũng không bành trướng", ông nhấn mạnh.

Ông Kim tuyên bố sẵn sàng mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với những quốc gia tôn trọng chủ quyền và lợi ích an ninh của Triều Tiên, trên cơ sở độc lập, hòa bình và hữu nghị.

Buổi lễ cũng đánh dấu thay đổi trong nghi thức ngoại giao của Triều Tiên. Theo Yonhap, ông Kim hiếm khi trực tiếp tiếp nhận quốc thư, mà công việc này trước đây thường do Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên đảm nhiệm.

Việc này diễn ra sau khi Triều Tiên sửa đổi hiến pháp hồi tháng 3, trao quyền tiếp nhận quốc thư cho Chủ tịch Ủy ban quốc vụ, chức vụ hiện do ông Kim nắm giữ.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 23.11 nhận định động thái nhằm khẳng định vị thế nguyên thủ quốc gia của ông Kim trước dư luận trong và ngoài nước.

Tuyên bố đối ngoại mới của ông Kim được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến công du Trung Quốc mà không gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên, dù trước đó bày tỏ mong muốn nối lại tiếp xúc.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News ngày 20.11, ông Trump giải thích lịch trình dày đặc khiến cuộc gặp không thể diễn ra, nhưng khẳng định hai người vẫn duy trì quan hệ và có thể gặp nhau vào một thời điểm khác.

Ông Trump và ông Kim từng có nhiều cuộc gặp thượng đỉnh trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của nhà lãnh đạo Mỹ (2017 - 2021), song đàm phán không đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân Triều Tiên.