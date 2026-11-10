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    Triều Tiên phóng ngư lôi mới, liên tục tăng cường sức mạnh hải quân

    Vi Trân
    Vi Trân
    CHDCND Triều Tiên vừa thử nghiệm một loại ngư lôi mới trên vùng biển phía đông nước này, đồng thời thông báo kế hoạch triển khai hệ thống này cho lực lượng hải quân vào đầu năm 2027.

    Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10.11 đưa tin Viện Khoa học quốc phòng, Cục Quản lý tên lửa và Cục Nghiên cứu vũ khí ngư lôi Triều Tiên đã phóng thử hệ thống ngư lôi tốc độ cao mới trong ngày 9.11 để "xác minh hiệu quả chiến đấu".

    Theo Yonhap, KCNA cho biết cuộc thử nghiệm nằm trong khuôn khổ các "hoạt động bắt buộc" của các viện nghiên cứu quốc phòng nhằm đưa công nghệ vũ khí "đạt đến trình độ phát triển cao".

    Triều Tiên phóng ngư lôi - Ảnh 1.

    Tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên phóng thử một loại vũ khí

    ẢNH: AFP

    Phía Triều Tiên không cung cấp thêm thông tin chi tiết về các thông số kỹ thuật của loại ngư lôi mới, dự kiến được biên chế cho hải quân vào đầu năm 2027.

    Thời gian qua, Bình Nhưỡng đang nỗ lực tăng cường năng lực hải quân thông qua hàng loạt cuộc thử nghiệm vũ khí.

    Tháng trước, Triều Tiên tuyên bố đã thử nghiệm một loại ngư lôi tốc độ cao, có khả năng dẫn đường chính xác và tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) - một bước tiến được mô tả là sự thay đổi "đáng kể" đối với năng lực hải quân của nước này. Bình Nhưỡng cũng đã phóng 2 loại tên lửa hành trình chiến lược từ một tàu ngầm (được cho là có độ choán nước 3.000 tấn) tại vùng biển phía đông nước này.

    Vào tháng 6, Triều Tiên đưa tàu khu trục Choe Hyon (độ choán nước 5.000 tấn) vào biên chế tại vùng biển phía tây, tiếp đó là tàu khu trục Kang Kon tại vùng biển phía đông vào tháng 9.

    Tại lễ biên chế tàu Choe Hyon hồi tháng 6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố rằng hải quân nước này "đang vươn mình trở thành một quân chủng hoàn chỉnh, được trang bị các phương tiện chiến lược", đồng thời khẳng định chương trình trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân "đang được thực hiện đúng lộ trình đã định".

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