Trình Chính phủ đề án sắp xếp hệ thống đại học trước ngày 10.11

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 562 về kết luận của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tình hình, tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM trong giờ thực hành ẢNH: B.N

Văn phòng Chính phủ cho hay, tính đến ngày 27.10, cả nước còn 234 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, giảm 110 cơ sở, tương đương 31,97% so với ngày 1.7.2025. Kết quả này đạt mục tiêu giảm tối thiểu 30% theo yêu cầu của Trung ương và Chính phủ. Sau khi hoàn thành phương án sắp xếp, số cơ sở dự kiến giảm khoảng 47,7%.

Tuy nhiên, một số bộ, ngành, địa phương chưa hoàn thành nhiệm vụ. Quá trình sắp xếp còn vướng mắc về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và quyền lợi người học.

Phó thủ tướng yêu cầu việc sắp xếp phải thực chất, đúng tiêu chí, thẩm quyền, hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục; không giảm đầu mối cơ học, không để gián đoạn hoạt động đào tạo.

Bộ GD-ĐT được giao hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ về xác định các cơ sở giáo dục đại học công lập đa ngành, đa lĩnh vực hoặc thuộc lĩnh vực đặc thù phục vụ sắp xếp. Đồng thời, bộ phải hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học, trình trước ngày 10.11.

Đẩy nhanh sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục

Đối với giáo dục nghề nghiệp, Bộ GD-ĐT phải tập trung thẩm định, ban hành quyết định sáp nhập, giải thể các cơ sở đủ điều kiện trước ngày 20.11.2026. Trong đó, 28 hồ sơ đang thẩm định phải hoàn thành trước ngày 15.11. Hồ sơ đủ điều kiện phải được xử lý trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ.

Bộ GD-ĐT cũng phải tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả sắp xếp trước ngày 10.12, đồng thời nghiên cứu tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm.

Các bộ, cơ quan Trung ương có cơ sở giáo dục trực thuộc phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuyển giao, sáp nhập, giải thể theo phương án đã xác định. Bộ NN-MT và Bộ Công thương phải gửi hồ sơ sáp nhập các trường cao đẳng về Bộ GD-ĐT trước ngày 6.11. Bộ Xây dựng, Bộ VH-TT-DL và Bộ KH-CN có trách nhiệm bổ sung hồ sơ theo yêu cầu trong vòng 3 ngày làm việc.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề xuất giữ lại do thuộc lĩnh vực đặc thù, các bộ, cơ quan Trung ương phải đánh giá đầy đủ từng tiêu chí theo Nghị quyết số 42 năm 2026 của Chính phủ, ban hành quyết định danh sách theo thẩm quyền và gửi Bộ GD-ĐT trước ngày 10.11. Bộ GD-ĐT tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trước ngày 20.11.

Địa phương phải hoàn thiện phương án trước ngày 20.11

Phó thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương hoàn thiện phương án, hồ sơ sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc quyền quản lý, gửi Bộ GD-ĐT thẩm định và ban hành quyết định trước ngày 20.11. Trong đó, Khánh Hòa và An Giang phải gửi hồ sơ theo phương án đã đề xuất trước ngày 6.11.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc, việc rà soát, đề xuất phương án sắp xếp từng cơ sở phải hoàn thành chậm nhất ngày 15.12; hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phải hoàn thiện chậm nhất ngày 15.1.2027.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD-ĐT phải tiếp thu ý kiến các bộ, ngành để hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ về xác định cơ sở giáo dục đại học công lập đa ngành, đa lĩnh vực hoặc thuộc lĩnh vực đặc thù phục vụ sắp xếp, tổ chức lại.

Văn phòng Chính phủ phối hợp các cơ quan liên quan trình Thủ tướng ban hành quyết định chuyển giao 8 trường cao đẳng của Bộ Công thương trước ngày 6.11 và một trường cao đẳng của Bộ Xây dựng trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.