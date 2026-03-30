Trịnh Công Sơn và Bob Dylan cùng hành trình 'theo gió'

Tác giả cuốn Để gió cuốn đi - Tình yêu, chiến tranh, sáng tác ca khúc và tôn giáo trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn và Bob Dylan là John C.Schafer - giáo sư danh dự ngành Văn học Anh (ĐH Cal Poly Humboldt, Mỹ), một học giả có nhiều năm gắn bó và nghiên cứu về VN. Cuốn sách gồm 3 phần chính: Chiến tranh và tình yêu, Những truyền thống văn chương và âm nhạc, Hai truyền thống tôn giáo khác nhau.

Tác giả không chỉ "đọc" ca từ, mà còn giải mã nghệ sĩ qua bối cảnh lịch sử và xã hội cụ thể, sử dụng phương pháp liên văn bản để soi chiếu âm nhạc qua văn chương và tôn giáo, đồng thời tái hiện một giai đoạn nhiều biến động của thế kỷ 20 qua hành trình sáng tác của hai nghệ sĩ. Để gió cuốn đi không chỉ là một nghiên cứu về âm nhạc phản chiến, mà còn là bức tranh trí tuệ về con người và thời đại.

Nói về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tác giả John C.Schafer nhắc đến những ca khúc thấm đẫm tinh thần Phật giáo, viết về chiến tranh bằng lòng từ bi, về tình yêu bằng nỗi buồn vô ngã. Ngược lại, Bob Dylan lại được thể hiện với diện mạo gai góc và dữ dội, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ truyền thống Do Thái - Kitô giáo, với những ca từ như lời cảnh báo mang âm hưởng khải huyền. Hai cội nguồn Đông - Tây khác biệt gặp nhau cùng rung cảm những thao thức chung về chiến tranh và hòa bình, về tự do, tình yêu, cô đơn và thân phận con người. Sách cũng trích dẫn lời bài hát của Trịnh Công Sơn, đưa vào tác phẩm một số hình ảnh minh họa từ các tập nhạc của ông.

"Và bên cạnh Dylan, Trịnh lại càng đẹp hơn, đáng yêu hơn bởi sự dung dị, bao dung, khoan thứ có gốc từ nền tảng tôn giáo vô ngã - vị tha của một đất nước phải trải qua bao nghìn năm chinh chiến, mất mát, đau thương, nên lúc nào cũng thiết tha với hòa bình", tác giả John C.Schafer viết trong cuốn sách.