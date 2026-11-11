Trình Quốc hội chuyển hơn 40 km2 từ Phú Thọ về Hà Nội quản lý

Chiều 11.11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày tờ trình về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP.Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải ẢNH: QUOCHOI.VN

Điều chỉnh địa giới, giữ nguyên trụ sở và tổ chức bộ máy

Chính phủ đề xuất điều chỉnh 40,06 km² diện tích tự nhiên (gồm 25,29 km² thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 14,77 km² vùng đệm), quy mô dân số 1.057 người của tỉnh Phú Thọ về TP.Hà Nội quản lý.

Trong đó, 13,38 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 1.057 người (243 hộ, thuộc một phần xóm Mom và một phần xóm Bu Chằm) của xã Thịnh Minh về xã Ba Vì; 26,68 km² diện tích tự nhiên (gồm 8,33 km² của xã Thịnh Minh, 7,42 km² của xã Lương Sơn và 10,93 km² của phường Kỳ Sơn, không có dân cư) về xã Yên Xuân quản lý.

Theo Chính phủ, phương án điều chỉnh địa giới đã được Bộ Chính trị thống nhất về chủ trương, sự đồng thuận, thống nhất rất cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân 2 địa phương.

Việc điều chỉnh địa giới không chỉ nhằm bảo đảm thực hiện quản lý đồng bộ, xuyên suốt đối với Vườn quốc gia Ba Vì mà còn mang lại lợi ích phát triển lâu dài cho Vùng Thủ đô và cả nước.

Sau khi điều chỉnh, TP.Hà Nội có 3.399,90 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 8.808.582 người; tỉnh Phú Thọ có 9.306,64 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.021.581 người; cả 2 tỉnh, thành phố không thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc.

Đồng thời, giữ nguyên trụ sở, tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương các cấp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản giữ ổn định.

Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết ngay tại kỳ họp này, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2027.

Sau khi Quốc hội thông qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp xã liên quan (xã Ba Vì, xã Yên Xuân thuộc TP.Hà Nội; xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn, phường Kỳ Sơn thuộc tỉnh Phú Thọ) theo thẩm quyền.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu ẢNH: QUOCHOI.VN

Sớm xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị cấp xã

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết ủy ban tán thành với sự cần thiết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP.Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Đề án đã được xây dựng đáp ứng quy định về trình tự, được lấy ý kiến cử tri và ý kiến của HĐND ở các đơn vị hành chính chịu ảnh hưởng trực tiếp với tỷ lệ tán thành cao.

Riêng đối với điều kiện về bảo đảm phù hợp với các quy hoạch có liên quan, Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã đề nghị rà soát điều chỉnh quy hoạch có liên quan của Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết".

Do đó, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị chính quyền TP.Hà Nội và tỉnh Phú Thọ khẩn trương tiến hành việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan sau khi nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực để thực hiện đúng theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã và công bố công khai để kịp thời phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước cũng như bảo đảm thuận lợi và tính chính xác, khách quan của các số liệu trong quá trình xây dựng các đề án về sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính về sau này.