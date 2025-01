'Trò chơi con mực' mùa 3 ấn định ngày chiếu, mùa 2 lập 'đỉnh' mới

Sê ri sinh tồn Trò chơi con mực mùa 3 có ngày chiếu dự kiến là 27.6, Netflix xác nhận. Nhà sản xuất lý giải lý do mùa 3 này ra mắt sớm so với khoảng thời gian sáng tạo khá lâu giữa mùa 1 và mùa 2 là vì mùa 3 được quay song song với mùa 2. Cùng với việc ấn định ngày chiếu dự kiến, "ông lớn" trực tuyến đồng thời cũng "nhá hàng" một số hình ảnh trong mùa phim mới.

Poster phim Trò chơi con mực mùa 3 vừa được Netflix công bố ẢNH: NETFLIX

Trong mùa 2, nhân vật Gi Hun, tức người chơi 456 do tài tử Lee Jung Jae đóng, trở lại cuộc thi đẫm máu để giúp những người chơi khác giữ lấy mạng sống sau khi nhân vật này chiến thắng và giành phần thưởng khổng lồ lên tới 45,6 tỉ won từ lần chơi trước đó. Hành động của Gi Hun, theo chia sẻ của đạo diễn - nhà sản xuất Hwang Dong Hyuk, đã đẩy diễn biến của sê ri đi đến hồi kết và anh cũng muốn khép lại câu chuyện về nhân vật này. Mùa 3 sẽ diễn ra ngay sau các tình tiết trong mùa 2.

Cũng theo các nguồn tin, vì trò chơi đã bị can dự nên các tình tiết trong mùa 3, với sự can thiệp của nhân vật Front Man do Lee Byung Hun đóng, sẽ càng trở nên kịch tính hơn. Cũng như mùa đầu tiên, mùa 2 của Trò chơi con mực về chất lượng vẫn nhận được nhiều khen ngợi của các nhà phê bình phim với mức chấm 82% và đạt chứng nhận "tươi".

Trước đó, các nhà sản xuất cũng đã "nhá hàng" mẫu búp bê giết chóc mới sẽ xuất hiện trong mùa 3, có hình dạng bé trai, đó là Chul Su.

Nhân vật Front Man được hé lộ trong mùa 3 của Trò chơi con mực ẢNH: NETFLIX

Song song với việc mùa 3 được công bố các thông tin mới, mùa 2 cũng vừa lập "đỉnh" mới. Hiện mùa 2 đang là sê ri xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng các sê ri không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên nền tảng Netflix với 173 triệu lượt xem và 1,2 tỉ phút xem kể từ khi phim ra mắt khán giả (từ ngày 26.12.2024).