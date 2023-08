Trò chuyện về 'Hiến đăng sứ' của nữ nhà văn Nhật Yoko Tawada

Takuji Ichikawa - nhà văn nổi tiếng người Nhật, tác giả của cuốn tiểu thuyết Em sẽ đến cùng cơn mưa (tựa tiếng Anh: Be with you) bất ngờ đăng tải trên Instagram cá nhân về sản phẩm anh sẽ đến cùng cơn mưa của Hứa Kim Tuyền.