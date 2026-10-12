Tro cốt của diva Mai Diễm Phương nghi bị đánh cắp, 3 tháng vẫn chưa tìm thấy?

Ngày 10.10, nhân dịp sinh nhật lần thứ 63 của Mai Diễm Phương, Hiệp hội người hâm mộ quốc tế của nữ ca sĩ bất ngờ phát đi thông báo kêu gọi hỗ trợ tìm kiếm manh mối liên quan đến tro cốt của cô. Theo nội dung được công bố, từ ngày 18.7, một số người hâm mộ đến Đại Nhĩ Sơn (Hồng Kông) để viếng Mai Diễm Phương và phát hiện phần cửa tại ô lưu giữ tro cốt có dấu hiệu lỏng, một số con ốc không còn chắc chắn. Sau đó, họ nghi ngờ hũ tro cốt bên trong không còn ở vị trí cũ.

Mai Diễm Phương là một trong những biểu tượng lớn của làng giải trí Hồng Kông, được đông đảo khán giả nhớ đến với danh xưng "Madonna của châu Á" Ảnh: Reuters

Vụ việc vẫn chưa có kết luận chính thức

Gia đình Mai Diễm Phương được cho là đã trình báo cảnh sát về vụ việc. Tuy nhiên, nhiều tháng trôi qua vẫn chưa có kết quả rõ ràng. Vì vậy, người hâm mộ quyết định công khai sự việc để tìm thêm manh mối. Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao. Một số nghệ sĩ từng thân thiết với Mai Diễm Phương như Hứa Chí An, Đàm Diệu Văn cũng bày tỏ sự phẫn nộ và lo lắng. Truyền thông Hồng Kông cho biết cảnh sát đang tiếp tục xác minh vụ việc.

Tuy nhiên, cũng xuất hiện thông tin cho rằng tro cốt của Mai Diễm Phương có thể chưa bị mất. Theo một số nguồn tin, tình trạng ốc vít lỏng và có vết xước ở khu vực này đã được phát hiện từ khoảng một năm trước. Khu vực đặt tro cốt có camera giám sát và chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường rõ ràng. Do ô lưu giữ chưa được mở để kiểm tra chính thức, hiện chưa thể khẳng định tro cốt của Mai Diễm Phương thực sự bị đánh cắp hay đây chỉ là một sự hiểu lầm.

Anh trai Mai Diễm Phương, ông Mai Khải Minh, cho biết trước đó ông không hay biết về việc tro cốt của em gái có thể bị thất lạc. Ông cũng thừa nhận đã hơn một năm không đến viếng Mai Diễm Phương. Sự việc một lần nữa khiến mối quan hệ giữa nữ diva và gia đình được nhắc lại.

Mai Diễm Phương sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn. Cha bỏ gia đình khi cô còn nhỏ, mẹ phải một mình nuôi 4 người con. Từ năm 4 tuổi, Mai Diễm Phương đã cùng chị gái Mai Ái Phương biểu diễn để phụ giúp kinh tế gia đình. Sau khi thành danh, cô vẫn là chỗ dựa tài chính quan trọng cho người thân trong nhiều năm. Trước khi qua đời, Mai Diễm Phương lập kế hoạch quản lý tài sản thông qua quỹ tín thác. Theo đó, mẹ cô được nhận khoản sinh hoạt phí hàng tháng, một phần tiền được dành để hỗ trợ việc học của các cháu, số tài sản còn lại sau khi hoàn thành các nghĩa vụ sẽ được quyên góp.

Sau khi Mai Diễm Phương qua đời, mẹ và anh trai cô nhiều lần xuất hiện trên truyền thông liên quan đến tranh chấp tài sản. Năm 2015, một số kỷ vật của cố ca sĩ, bao gồm cúp giải thưởng và đồ dùng cá nhân, từng được đưa ra đấu giá, gây nhiều tranh luận trong giới giải trí. Mẹ Mai Diễm Phương, bà Đàm Mỹ Kim, qua đời ngày 30.8.2026, hưởng thọ 102 tuổi.

Mai Diễm Phương qua đời năm 2003 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư. Hơn hai thập kỷ trôi qua, cô vẫn được xem là một trong những biểu tượng lớn của làng giải trí Hồng Kông. Việc tro cốt của nữ ca sĩ có nguy cơ thất lạc đặc biệt gây chú ý bởi Hồng Kông từng ghi nhận những trường hợp tro cốt của người nổi tiếng bị đánh cắp. Chính vì vậy, thông tin liên quan đến Mai Diễm Phương nhanh chóng khiến người hâm mộ và giới nghệ sĩ lo ngại. Gia đình cho biết hiện chưa nhận được bất kỳ yêu cầu tiền chuộc nào. Sau khi biết sự việc, Mai Khải Minh tuyên bố treo thưởng 50.000 HKD cho người cung cấp manh mối có giá trị.