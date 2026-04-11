Trò cưng Soobin bị loại khỏi 'Tân binh toàn năng' giờ ra sao?
TT Phát triển Nội dung số
11/04/2026 19:18 GMT+7

Dừng lại khá sớm tại Tân binh toàn năng, Hồ Đông Quan vẫn theo đuổi con đường trở thành 'idol toàn năng' với vai trò solo. Việc ra mắt MV 'Ngày đẹp trời mà em không tới' cùng các dự án trong tháng 4 đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt trong hành trình âm nhạc của ca sĩ - diễn viên 9X.

Hồ Đông Quan hoạt động solo

Từng được biết đến với vai trò dancer chuyên nghiệp của Vũ đoàn Bước Nhảy, Hồ Đông Quan thử sức diễn xuất với dự án điện ảnh Lật mặt 8 và ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua chương trình Tân binh toàn năng.

Ra mắt ca khúc Ngày đẹp trời mà em không tới đánh dấu bước chuyển mình rõ nét của Hồ Đông Quan sang âm nhạc. Đây không đơn thuần là sản phẩm giải trí mà còn là lời khẳng định cho tư duy nghệ thuật năng động, tích cực của anh trong vai trò ca sĩ. Đồng thời, dự án cũng mang ý nghĩa như một lời tri ân gửi đến khán giả - những người đã đồng hành và dõi theo hành trình trưởng thành của anh từ hậu trường đến sân khấu.

Trò cưng Soobin Hoàng Sơn bị loại khỏi Tân binh toàn năng giờ ra sao?

MV mang màu sắc Gen Z trẻ trung, kể câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng nhưng không kém phần hài hước. Trong đó, Hồ Đông Quan vào vai chàng trai chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi hẹn hò đầu tiên. Anh đi khảo sát từ quán cà phê đến rạp chiếu phim, dưới sự "giám sát" của hội bạn thân - được ví như "hội đồng quản trị" khó tính. Tuy nhiên, cái kết bất ngờ khi cô gái không xuất hiện đã tạo nên một tình huống vừa dở khóc dở cười, vừa đáng yêu.

Thông điệp mà MV truyền tải cũng rất rõ ràng: dù tình yêu có thể không trọn vẹn, ta vẫn có thể lựa chọn cách sống lạc quan và tận hưởng từng khoảnh khắc. Sức hút của MV còn đến từ dàn khách mời là những người bạn thân thiết như Đoàn Thế Vinh, Tín Nguyễn, T.Bright và Thảo Tâm.

Diễn viên ca sĩ Hồ Đông Quan cùng với hội bạn thân góp mặt trong MV Ngày đẹp trời nhưng em không tới

Ảnh: FBNV

Chính sự gắn bó ngoài đời đã mang lại những tương tác tự nhiên, giúp câu chuyện trở nên gần gũi, chân thật và đầy năng lượng tích cực. Chia sẻ về sản phẩm, Hồ Đông Quan cho biết anh muốn gửi gắm ca khúc như một món quà dành cho tất cả những người đã yêu thương và ủng hộ mình. 

