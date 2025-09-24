Trở lại giảng đường sau nhiều năm đi làm

TRỞ LẠI GIẢNG ĐƯỜNG Ở TUỔI 25 - 30

Hồ Minh Anh (28 tuổi), làm việc tại một công ty logistics trên đường Yên Thế, P.Tân Sơn Hòa (trước đây là P.2, Q.Tân Bình), TP.HCM, cho biết từ tháng 9.2025, cô chính thức trở lại giảng đường, làm sinh viên.

Anh từng nghỉ học khi mới vào năm hai đại học để đi làm nhân viên bán hàng, sau đó làm marketing cho một công ty thương mại điện tử. Sau nhiều năm làm việc, Anh quyết định xét tuyển đại học, quay lại học tập chính quy. "Ngày đầu đi học lại, tôi ngại lắm. Tôi lớn hơn các bạn sinh viên trong lớp cả gần chục tuổi. Nhưng rồi tôi nghĩ, việc học đâu có giới hạn thời gian, quan trọng là bản thân sẵn sàng", Anh chia sẻ.

Lớp hệ vừa học vừa làm tại một trường đại học ẢNH: THANH NAM

Chuyện của Anh không còn xa lạ trong những năm gần đây. Nhiều người trẻ ở độ tuổi 25 - 30 lựa chọn trở lại giảng đường sau khi đã đi làm, tích lũy kinh nghiệm và nhận ra nhu cầu học tập.

Trần Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh - trước đây là xã Hậu Thạnh Tây, H.Tân Thạnh, tỉnh Long An) từng bảo lưu 2 năm cuối, tạm rời giảng đường đại học để lo kinh tế gia đình. Anh làm shipper, rồi nhân viên văn phòng.

"Nếu ngày đó không nghỉ học, tôi đã có bằng cử nhân sớm hơn. Nhưng nhờ đi làm, tôi học được kỹ năng mềm, sự kiên nhẫn và cả cách quản lý tài chính. Tôi quyết định quay lại việc học vì tôi biết mình cần học để làm gì. Lần này tôi trân trọng cơ hội khi trở lại giảng đường", Nam nói.

Một số trường hợp khác cũng chia sẻ lý do từng tạm dừng chuyện học đại học vì: áp lực kinh tế, chán nản với ngành học, hoặc khao khát được trải nghiệm công việc thực tế sớm. Và khi đã có thời gian va chạm với đời sống, một bộ phận người trẻ nhận ra rằng tấm bằng đại học vẫn là điều kiện cần để phát triển sự nghiệp dài hạn, hoặc để họ tiến xa hơn ở vị trí hiện tại.

MỘT THAY ĐỔI TÍCH CỰC

Tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn, Phòng Truyền thông và công tác sinh viên, Phân hiệu Trường ĐH Thủy lợi TP.HCM, cho rằng hiện tượng người trẻ quay lại giảng đường sau vài năm đi làm phản ánh một thay đổi tích cực trong quan niệm giáo dục.

"Họ không đi theo lộ trình vốn quen thuộc: hoàn thành xong chương trình THPT, học đại học, tốt nghiệp ra trường đi làm, lập nghiệp. Nhưng giờ nhiều người trẻ hiểu rằng học tập là quá trình cả đời. Tạm nghỉ, đi làm, rồi học tiếp và coi đó là lựa chọn phù hợp hoàn cảnh", ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn: "Tôi cho rằng nhu cầu học tập suốt đời, nâng cấp kỹ năng trong bối cảnh công việc thay đổi liên tục sẽ khiến hiện tượng này phổ biến hơn. Và ở kỷ nguyên số, kiến thức có vòng đời rất ngắn. Người trẻ buộc phải học thêm, học lại nhiều lần. Thế nên đi học lại ở tuổi 27 - 30 sẽ không còn là chuyện hiếm, mà trở thành bình thường".

Đỗ Thành Phong (28 tuổi, làm việc tại Công ty TNHH Skill Media, P.Phước Long (trước đây là P.Phước Bình, TP.Thủ Đức), TP.HCM, cho biết đang vừa làm vừa học đại học. Trước đây, anh Phong học ngành công nghệ thông tin theo nguyện vọng gia đình. Nhưng sau 2 năm học, Phong bỏ dở, tham gia thị trường chứng khoán, rồi mở một tiệm cà phê nhỏ.

"Những thất bại đầu đời dạy tôi hiểu rằng cần kiến thức nền tảng vững chắc. Bây giờ quay lại trường, tôi xét tuyển ngành quản trị kinh doanh, phù hợp hơn với đam mê và trải nghiệm của mình. Vì đã từng đi làm rồi nên bản thân hiểu cần gì, muốn tiếp thu kiến thức gì. Vì thế, tôi thường chủ động học tập, đặt câu hỏi thực tế, và biết liên hệ bài giảng với đời sống, chứ không học chỉ để lấy điểm", Phong kể.

Cũng theo chia sẻ của những người trẻ, dù nhiều động lực, việc quay lại trường ở tuổi 25 - 30 vướng không ít khó khăn. "Thứ nhất là áp lực tài chính. Phải vừa đi làm cả ngày rồi đi học vào ban đêm nên thời gian bận bịu. Thêm nữa là rào cản tâm lý. Gặp phải cảm giác "lạc lõng" giữa bạn học kém tuổi. Cũng có khi tự ti vì bước chậm hơn trong cuộc sống so với bạn bè đồng trang lứa đã yên bề sự nghiệp", Võ Tiến (27 tuổi, nhân viên công nghệ thông tin, làm việc tại P.Xuân Hòa - trước đây là P.Võ Thị Sáu, Q.3), TP.HCM, kể.

Nhưng theo Tiến: "Ngày đầu đi học lại, tôi thấy hụt hẫng vì bạn bè cùng khóa trước đã ra trường, có người lập gia đình. Còn mình lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng rồi tôi nghĩ, thà đi chậm còn hơn dừng lại. Tôi không nghĩ mình thua kém ai. Có thể mình đi vòng, nhưng hành trình ấy giúp tôi trưởng thành. Quan trọng là cuối cùng tôi vẫn tìm được hướng đi đúng".

Tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn cho rằng các trường nên tạo điều kiện linh hoạt về chương trình học cho sinh viên, có thể mở thêm lớp buổi tối, cuối tuần, hoặc thiết kế chương trình học tín chỉ dễ sắp xếp, phù hợp người đi làm.

"Cũng có thể có chính sách tài chính phù hợp như hỗ trợ học phí, học bổng cho sinh viên lớn tuổi, nhất là những người vừa học vừa nuôi gia đình. Ngoài ra, để giúp người học giảm áp lực khi so sánh với bạn đồng trang lứa, đồng thời xác định rõ mục tiêu học tập, trường cũng cần tư vấn tâm lý và định hướng nghề nghiệp…", ông Sơn nói thêm.