Trợ lý của Mourinho bị cấm làm nhiệm vụ gần 1 tháng vì đe dọa trọng tài

Theo AFP, trợ lý Salvatore Foti của HLV Mourinho bị đuổi khỏi sân ở phút 79, trong trận AS Roma thua đội cuối bảng Serie A Cremonese với tỷ số 1-2 vào ngày 1.2. Với kết quả này, AS Roma bị loại tại tứ kết Cúp quốc gia Ý.

Trợ lý Salvatore Foti (trái) của HLV Mourinho bị đuổi khỏi sân trong trận AS Roma thua sốc Cremonese AFP

Ban tổ chức giải Serie A ngày 3.2 đã công bố lệnh cấm đối với một loạt hành vi vi phạm của trợ lý người Ý. Ông Foti bị cấm làm nhiệm vụ cho đến ngày 28.2 vì "liên tục xúc phạm trọng tài" Michael Fabbri, "đe dọa lãnh đạo của đội đối phương" sau khi Cremonese ghi bàn mở tỷ số trong hiệp 1 và "liên tục báng bổ" sau khi bị thẻ đỏ. Foti cũng bị phạt vì quanh quẩn trong phòng thay đồ của Fabbri sau trận đấu và đe dọa vị trọng tài 39 tuổi.

Thất bại trước Cremonese ngay trên sân nhà Stadio Olimpico, được xem là cú sốc nặng đối với AS Roma và bản thân HLV Mourinho. CLB Cremonese vẫn chưa thắng trận nào trong mùa giải Serie A đầu tiên kể từ năm 1996 và sẽ đối đầu với Fiorentina trong trận bán kết Cúp quốc gia Ý vào tháng 4.

AS Roma (trái) phải dừng bước ở tứ kết Cúp quốc gia Ý sau trận thua sốc AFP

Trợ lý của HLV Mourinho sẽ bỏ lỡ 4 trận đấu ở Serie A sau lệnh cấm, bao gồm cả chuyến làm khách của AS Roma tới Cremonese vào cuối tháng này. Hiện tại, AS Roma đang đứng thứ 6 sau 20 trận đấu Serie A mùa này, kém 1 điểm so với tốp 4. Đội bóng của HLV Mourinho sẽ đón tiếp Empoli ở vòng 21 diễn ra lúc 0 giờ ngày 5.2. Mặc dù mang lại nhiều tích cực cho AS Roma, nhưng một nguồn tin mới đây tiết lộ, "Người đặc biệt" Mourinho được cho là muốn trở lại dẫn dắt Chelsea.