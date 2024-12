Trời lạnh, bác sĩ tiết lộ tác dụng bất ngờ của ly chanh nóng mật ong

Tiến sĩ Emily Dashiell, bác sĩ làm việc tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Naturopathic Wellness (Mỹ), cho biết: Nhiều người cảm thấy dễ chịu hơn nếu uống đồ uống nóng khi bị cảm. Nghiên cứu và kinh nghiệm của tôi cho thấy nước chanh nóng mật ong có thể hữu ích cho chứng ho, đau họng và sổ mũi, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Chanh nóng mật ong vừa làm ấm cơ thể vừa làm dịu cổ họng Ảnh: AI

Nước chanh nóng mật ong là đồ uống ấm thường được dùng như một phương thuốc tại nhà để điều trị các triệu chứng cảm lạnh và cúm. Nó rất tốt, nhất là khi bạn bị ho hoặc nghẹt mũi. Nước cốt chanh giúp giảm nghẹt mũi và mật ong làm dịu cổ họng. Các thành phần của nó có thể cải thiện tình trạng ho, sổ mũi và đau họng.

Các thành phần, bao gồm mật ong, chanh và nước nóng, đều có tác dụng cải thiện các triệu chứng cảm lạnh.

Mật ong. Đây là một phương pháp điều trị ho đã được khoa học chứng minh. Mật ong có thể cải thiện tình trạng ho vì nó phủ khắp cổ họng và làm dịu tình trạng kích ứng. Nó cũng có đặc tính kháng khuẩn có thể chống lại một số loại vi khuẩn và virus để ngăn ngừa bệnh tật.

Nước cốt chanh. Nước cốt chanh rất giàu vitamin C. Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ vitamin C khi bị cảm lạnh có thể rút ngắn thời gian và giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng. Thường xuyên tiêu thụ thực phẩm chứa vtamin C hoặc bổ sung vitamin C có thể làm giảm nguy cơ bị cảm lạnh.

Nước nóng. Uống nước nóng có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu khi bị bệnh về đường hô hấp. Nghiên cứu cho thấy hỗn hợp nước nóng và hơi nước có thể làm thông mũi và làm dịu cơn đau họng.

Trời trở lạnh là thời điểm bùng phát cảm lạnh và cúm, cùng với những triệu chứng khó chịu như ho, đau rát cổ họng và sổ mũi Ảnh: AI

Uống đồ uống nóng như nước chanh nóng mật ong có thể cải thiện tình trạng ho, làm dịu chứng sổ mũi và làm dịu cơn đau họng. Uống đồ uống nóng bốc hơi cũng có thể làm giảm hắt hơi, ớn lạnh và mệt mỏi.

Nghiên cứu cho thấy uống nước chanh mật ong ở nhiệt độ phòng cũng có thể cải thiện tình trạng ho, sổ mũi và hắt hơi. Tuy nhiên, nó sẽ không làm thông mũi hoặc cải thiện tình trạng đau họng.

Cách pha nước chanh nóng mật ong

Cho mật ong và nước cốt chanh vào ly cốc. Thêm nước nóng, khuấy đều và điều chỉnh theo khẩu vị của mình. Nếu muốn, có thể thêm 1 - 2 lát gừng tươi, theo Verywell Health.