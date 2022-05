'Trời mưa to mà chúng tôi như ngồi trên đống lửa, chỉ mong tạnh khi khai mạc'

Dự báo thời tiết khu vực sân Mỹ Đình (nơi diễn ra lễ khai mạc SEA Games 31), trong sáng nay có xác suất mưa từ 40 - 60%; trong khoảng khung giờ 12 - 18 giờ, xác suất mưa 50 - 70%, trong khoảng 18 - 23 giờ, xác suất mưa giảm xuống còn 30 - 50%.

Ngoài khả năng xảy ra mưa rào, khu vực sân Mỹ Đình trong ngày khai mạc SEA Games 31 có gió đông nam tốc độ 2 - 3 m/giây. Dự báo nhiệt độ ở đây trong khung giờ 6 - 12 giờ là 25 - 30 độ C; khung giờ 12 - 18 giờ là 28 - 31 độ C. Đặc biệt, trong khung giờ có lễ khai mạc SEA Game 31 từ 18 - 23 độ C, nhiệt độ trong khoảng 26 - 28 độ C, trời mát mẻ.

Vào khoảng 14 giờ ngày 12.5, trời Hà Nội bắt đầu chuyển trạng thái. Mưa to xuất hiện, có sấm. Trời tối nhanh. Điều kiện thời tiết xấu như vậy nếu kéo dài đến khi khai mạc SEA Games 31, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự kiện.





Theo kế hoạch, lễ khai mạc sẽ bắt đầu vào 19 giờ nhưng thời điểm bắt đầu phát trực tiếp trên truyền hình là 20 giờ tối nay. Sân Mỹ Đình là sân không có mái che (chỉ có mái che ở 1 phần khán đài A) nên các lực lượng tham dự sự kiện sẽ phải chịu mưa nếu như đến tối, trời không tạnh.

Đáng lo nhất là phần diễu hành của các đoàn thể thao. Nếu phải diễu hành dưới mưa, sẽ ảnh hưởng đến các VĐV (dù mỗi đoàn chỉ cử 31 thành viên nhưng trong đó có các VĐV). Đoàn Việt Nam cũng có 31 thành viên, trong đó có 1 số VĐV của đội kurash đã thi đấu xong nhưng vẫn còn một số VĐV sắp thi đấu. Trong đó có VĐV bơi Nguyễn Huy Hoàng là người cầm cờ sẽ thi đấu ngày 14.5. Ngoài ra, trong nhóm VĐV rước cờ Đông Nam Á và cờ SEA Games, ngoài các cựu VĐV cũng có 1 số VĐV của các đội tuyển sẽ tranh tài tại SEA Games 31. VĐV tuyên thệ tại lễ khai mạc là kiếm thủ Vũ Thành An sẽ thi đấu ngay ngày 13.5, sau lễ khai mạc.

Một quan chức của ngành thể thao cũng là thành viên quan trọng của đoàn Việt Nam âu lo: “Trời mưa mà chúng tôi như ngồi trên đống lửa. Kịch bản đã xong xuôi, giờ chỉ chờ giờ G. Cầu mong đến tối, trời sẽ tạnh”.

Một số thành viên của tổ đạo diễn lễ khai mạc SEA Games 31 cũng chia sẻ: “Nghe sấm ầm ầm trên đầu mà chúng tôi thắt hết cả ruột gan. Anh chị em đang chuẩn bị ở sân Mỹ Đình mà phải tạm dừng lại. Cầu mong thời tiết tốt trở lại vào tối nay”.