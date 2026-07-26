Trời nóng, ngủ bật quạt suốt đêm: Bác sĩ dặn nhớ làm điều này!

Các bác sĩ lý giải vì sao việc bật quạt suốt đêm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đồng thời chia sẻ những cách đơn giản để hạn chế các tác động không mong muốn.

Tiến sĩ William Lu, giám đốc y khoa tại phòng khám về giấc ngủ Dreem Health (Mỹ), cho biết: Luồng gió liên tục từ quạt có thể gây ra một số tác dụng phụ khó chịu đối với cơ thể và sức khỏe.

Để giảm tác dụng không có lợi, các bác sĩ khuyên nên hướng quạt ra xa người hoặc sử dụng chế độ xoay để luồng không khí phân bổ đều Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Dị ứng hoặc hen suyễn

Một trong những tác dụng phụ thường gặp khi bật quạt suốt đêm là làm nặng thêm tình trạng dị ứng hoặc hen suyễn. Luồng gió từ quạt có thể khuấy động bụi, lông thú cưng trong phòng. Với người có đường hô hấp nhạy cảm, các chất gây dị ứng này kết hợp với không khí khô dễ gây ho, thở khò khè hoặc nghẹt mũi. Nếu cánh quạt bám nhiều bụi, lượng hạt bụi phát tán trong không khí cũng sẽ tăng lên.

Cứng cơ hoặc chuột rút

Luồng không khí mát tập trung vào một vùng cơ thể trong thời gian dài cũng có thể khiến cơ bắp cứng hoặc chuột rút. Theo các bác sĩ, cơ thể nằm yên nhiều giờ cùng với luồng gió lạnh có thể khiến nhiều người thức dậy với cảm giác đau nhức, đặc biệt là đau cổ.

Ngoài ra, luồng không khí liên tục còn có thể làm khô mũi, miệng và họng. Cơ thể sẽ sản sinh nhiều chất nhầy hơn để chống lại tình trạng khô, dẫn đến nghẹt mũi, đau họng, ho và đau đầu do viêm xoang. Bác sĩ Julius Goh, chuyên gia tai mũi họng, cho biết hệ thống làm sạch niêm mạc cần độ ẩm để hoạt động. Khi bị làm khô, hệ thống này hoạt động kém hiệu quả, khiến chất gây dị ứng tồn tại lâu hơn và các triệu chứng trở nên nặng hơn.

Bác sĩ nhi khoa Jonathan B. Jassey (Mỹ), cũng đồng ý: Luồng gió mát liên tục cũng có thể làm khô da và mắt, đặc biệt ở người bị chàm, vảy nến hoặc khô mắt.

Bác sĩ dặn điều gì khi ngủ bật quạt suốt đêm?

Để giảm tác dụng không có lợi, các bác sĩ khuyên nên hướng quạt ra xa người hoặc sử dụng chế độ xoay để luồng không khí phân bổ đều. Tiến sĩ - bác sĩ Michael DeShields, cố vấn lâm sàng của Viện Discovery ở New Jersey (Mỹ), cho biết không cần tránh hoàn toàn việc dùng quạt nếu ngủ ngon hơn trong môi trường mát. Ông khuyên nên vệ sinh quạt định kỳ, thay bộ lọc điều hòa, duy trì độ ẩm trong nhà từ 30 - 50%, đặt quạt để gió thổi ra xa đầu và có thể xịt nước muối sinh lý vào mỗi lỗ mũi trước khi đi ngủ nếu bị khô mũi.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo nên hút bụi, lau dọn nhà cửa và làm sạch cánh quạt thường xuyên để hạn chế bụi và chất gây dị ứng.

Ngủ với quạt có thể gây một số tác dụng phụ nhẹ nhưng không gây tổn thương lâu dài hay bệnh lý nghiêm trọng. Thực chất, quạt không làm mát không khí mà tạo luồng gió giúp mồ hôi bốc hơi nhanh hơn, nhờ đó cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn, theo Yahoo.