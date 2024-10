Ngày 22.10, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tạm giữ hình sự nghi phạm Huỳnh Cẩm Phượng (60 tuổi, ngụ xã Lương Hòa A, H.Châu Thành, Trà Vinh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Bà Phượng là nghi phạm trộm 100 cây vàng của dì ruột.

Nghi phạm Huỳnh Cẩm Phượng tại cơ quan công an Ảnh: Nam Long

Theo thông tin ban đầu, ngày 17.10, Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) tiếp nhận tin tố giác tội phạm về việc bà Đ.T.T (87 tuổi, ngụ xã Hựu Thành, H.Trà Ôn) về việc bị mất trộm tổng tài sản gồm vàng nữ trang và vàng miếng vào khoảng 100 lượng.

Theo bà T., số vàng trên được cất trong tủ nhiều năm, gần đây bà T. mở tủ lấy giấy tờ mới phát hiện bị mất, không rõ thời gian mất.

Lực lượng công an khám xét nơi ở của Phượng Ảnh: nam long

Tiếp nhận tin báo, Công an H.Trà Ôn đã phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long khám nghiệm hiện trường, sàng lọc nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19.10, lực lượng công an xác định nghi phạm là Phượng (cháu kêu bà T. bằng dì).

Tại cơ quan công an, Phượng khai nhận đã trộm số vàng trên vào khoảng tháng 7.2023. Tiến hành khám xét chỗ ở của Phượng tại xã Lương Hòa A, H.Châu Thành, Trà Vinh. Lực lượng công an thu giữ nhiều vàng, nhiều hóa đơn bán vàng có tổng số lượng hơn 50 lượng...

Vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật