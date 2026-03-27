Trộm 4 bánh xe ô tô của bạn vì 'thấy ghét', lãnh 9 tháng tù

Ngày 27.3, Tòa án nhân dân khu vực 6, tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm vụ án mất trộm 4 bánh xe ô tô từng gây xôn xao dư luận ở tỉnh Bạc Liêu (cũ). Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Chiêu Bình (27 tuổi, ngụ khóm 8, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Trần Chiêu Bình tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo cáo trạng, sáng 25.3.2025, anh M.V.U, ngụ phường Bạc Liêu, phát hiện chiếc xe ô tô của mình mới mua, chưa lấy biển số, bị kẻ trộm tháo mất 4 bánh xe.

Tại hiện trường, xe ô tô được kê bằng những viên gạch, đậu trên vỉa hè phía trước Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm (đường Trần Huỳnh, khóm 16, phường Bạc Liêu). Vụ việc được trình báo cơ quan công an và đây là vụ mất trộm khá hy hữu, gây xôn xao dư luận địa phương.

Xe ô tô mới mua của anh M.V.U bị tháo trộm 4 bánh xe ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Qua quá trình điều tra và thu thập chứng cứ, cơ quan công an xác định được nghi phạm trộm cắp tài sản. Theo đó, Bình và U. là bạn bè quen biết, cùng hành nghề tài xế taxi.

Khoảng 14 giờ ngày 24.3.2025, Bình phát hiện một chiếc xe ô tô màu trắng, phía sau thân xe có dòng chữ "xe đi xét" đậu phía trước Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm. Qua tìm hiểu, Bình biết đó là xe của anh U. Do trước đó có mâu thuẫn trong quá trình lái xe taxi với anh U. nên Bình nảy sinh ý định lấy trộm 4 bánh xe ô tô của anh U. do "thấy ghét".

Khoảng 23 giờ 24.3.2025, Bình mượn xe ô tô của người quen, nói dối là đi công việc nhưng thực chất là đi lấy trộm 4 bánh xe. Sau khi quan sát không có người, Bình dùng dụng cụ nâng xe lên cao, lần lượt tháo 4 bánh xe, rồi đem đến một khu đất trống cất giấu.

Qua quá trình truy vết, đấu tranh, Bình đã cúi đầu nhận tội. Từ lời khai của Bình, cơ quan công an thu hồi 4 bánh xe trả lại cho bị hại.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Bình khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời tỏ ra ăn năn hối hận về việc xử sự nông nổi khi lấy trộm 4 bánh xe ô tô của bạn.