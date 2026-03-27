Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Trộm 4 bánh xe ô tô của bạn vì 'thấy ghét', lãnh 9 tháng tù

Trần Thanh Phong
27/03/2026 15:58 GMT+7

Trộm 4 bánh xe ô tô của bạn chỉ vì 'thấy ghét', nam thanh niên bị Tòa án nhân dân khu vực 6, tỉnh Cà Mau tuyên phạt 9 tháng tù.

Ngày 27.3, Tòa án nhân dân khu vực 6, tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm vụ án mất trộm 4 bánh xe ô tô từng gây xôn xao dư luận ở tỉnh Bạc Liêu (cũ). Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Chiêu Bình (27 tuổi, ngụ khóm 8, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Trộm 4 bánh xe ô tô ở Cà Mau do thấy ghét, lãnh 9 tháng tù - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Chiêu Bình tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo cáo trạng, sáng 25.3.2025, anh M.V.U, ngụ phường Bạc Liêu, phát hiện chiếc xe ô tô của mình mới mua, chưa lấy biển số, bị kẻ trộm tháo mất 4 bánh xe.

Tại hiện trường, xe ô tô được kê bằng những viên gạch, đậu trên vỉa hè phía trước Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm (đường Trần Huỳnh, khóm 16, phường Bạc Liêu). Vụ việc được trình báo cơ quan công an và đây là vụ mất trộm khá hy hữu, gây xôn xao dư luận địa phương.

Trộm 4 bánh xe ô tô ở Cà Mau do thấy ghét, lãnh 9 tháng tù - Ảnh 2.

Xe ô tô mới mua của anh M.V.U bị tháo trộm 4 bánh xe

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Qua quá trình điều tra và thu thập chứng cứ, cơ quan công an xác định được nghi phạm trộm cắp tài sản. Theo đó, Bình và U. là bạn bè quen biết, cùng hành nghề tài xế taxi.

Khoảng 14 giờ ngày 24.3.2025, Bình phát hiện một chiếc xe ô tô màu trắng, phía sau thân xe có dòng chữ "xe đi xét" đậu phía trước Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm. Qua tìm hiểu, Bình biết đó là xe của anh U. Do trước đó có mâu thuẫn trong quá trình lái xe taxi với anh U. nên Bình nảy sinh ý định lấy trộm 4 bánh xe ô tô của anh U. do "thấy ghét".

Khoảng 23 giờ 24.3.2025, Bình mượn xe ô tô của người quen, nói dối là đi công việc nhưng thực chất là đi lấy trộm 4 bánh xe. Sau khi quan sát không có người, Bình dùng dụng cụ nâng xe lên cao, lần lượt tháo 4 bánh xe, rồi đem đến một khu đất trống cất giấu.

Qua quá trình truy vết, đấu tranh, Bình đã cúi đầu nhận tội. Từ lời khai của Bình, cơ quan công an thu hồi 4 bánh xe trả lại cho bị hại.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Bình khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời tỏ ra ăn năn hối hận về việc xử sự nông nổi khi lấy trộm 4 bánh xe ô tô của bạn.

Đậu ô tô mới mua trên vỉa hè, bị trộm 4 bánh xe

Công an tỉnh Bạc Liêu đang khẩn trương điều tra, truy bắt nghi phạm lấy trộm 4 bánh xe của một ô tô đậu trên vỉa hè.

Khám phá thêm chủ đề

trộm Trộm cắp tài sản bánh xe ô tô Bạc Liêu cà mau trộm 4 bánh xe ô tô
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận